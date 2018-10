Otvoren novoizgrađeni dio Doma zdravlja Istočno Sarajevo

Novoizgrađeni dio Doma zdravlja Istočno Sarajevo, u koji je uloženo oko milion KM, danas je svečano otvoren, a u toku je nabavka opreme za službe, prije svega, za Hitnu pomoć, izjavila je vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Tijana Gavrić Mičić.

"Ovo je važan dan za stanovnike opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža. U toku je preseljenje pojedinih službi, a Zavod za medicinu rada i sporta i apoteka odmah će početi sa radom", rekla je Mičićeva novinarima.

Zamjenik direktora Doma zdravlja Istočno Sarajevo Danilo Kujačić pojasnio je da će u novoizgrađenom dijelu objekta, osim Centra za medicinu rada i sporta, apoteke, službe Hitne pomoći koja će biti posebna cjelina u tom prostoru, biti smješteni pedijatrija i dječija stomatologija, Centar za rehabilitaciju i Centar za mentalno zdravlje.

"Tehnički prijem će biti uskoro, nakon toga slijedi opremanje i pacijenti će moći da se liječe u novom dijelu. Trenutno imamo 110 zaposlenih koji će raditi i u novim službama. Vjerovatno će nam vremenom biti potrebni novi radnici, ali za sada ne", rekao je Kujačić.

Direktor Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske Anka Šmitran Ćurić izjavila je novinarima da će od danas usluge koje oni pružaju biti dostupne građanima Sarajevsko-romanijske regije.

"Mi smo potupno spremni da počnemo sa radom kada je riječ o prostoru, kadru i opremi. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske uložilo je 150.000 KM u ovaj projekat, a i mi smo uložili nešto svojih sredstava", navela je Đurićeva.

Sredstva za dogradnju obezbijedile su opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža koje su i osnivači Doma zdravlja i Javne ustanove "Apoteke Istočno Sarajevo", dok je resorno ministarstvo doznačilo novac za Dom zdravlja i Zavod za medicinu rada i sporta.

Predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske Milan Latinović istakao je da se ovaj dom zdravlja razvija od 1996. godine, te da u okviru njega postoje dva važna centra, a to su Centar za mentalno zdravlje i Centar za bazičnu fizikalnu rehabilitaciju.

"Ovaj Dom zdravlja je među 27 zdravstvenioh ustanova koje imaju takve centre. To za građane konkretno znači proširene usluge iz ovih oblasti. Veliki doprinos u pružanju tih usluga daće i Zavod za medicinu rada i sporta. Sve zajedno predstavlja veliki napredak za zdravstvenu zaštitu građana u Istočnom Sarajevu", naglasio je Latinović.

On je najavio da je će u petak, 5. oktobra, biti otvorena bolnica u Istočnom Sarajevu - kruna projekata koje su sprovodili Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo LJubiša Ćosić izjavio je da dvije opštine moraju da sarađuju u pružanju usluga građanima, posebno kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na to što su načelnici različitog političkog opredjeljenja.

"Opština je izvojila 934.000 KM, od čega je 150.000 KM kreditnih sredstava iz 2014. godine, a sve ostalo su naša vlastita sredstava iz budžeta. Time smo se svrstali u red rijetkih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koji su u ovom iznosu uspjeli da izgrade 1.000 metara kvadratnih dodatnog prostora za medicinsko i nemedicinsko osoblje, prije svega pacijente", napomenuo je Ćosić.

On je izrazio nadu da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske obezbijediti dio sredstava za nabavku opreme za pojedine službe, te da će to biti okončano do kraja godine.

Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović naveo je da lokalna zajednica učestvuje od početka realizacije ovog projekta od 2014. godine.

"Prepoznali smo da postoji nedostatak zdravstvenih radnika - specijalista i kada je riječ o ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i drugima na području grada. S tim u vezi iduće godine ćemo pokrenuti inicijativu i u budžetu opštine iznaći sredstva za pomoć za usavršavanje i specijalizaciju ljekara koji dolaze iz Istočnog Sarajeva da liječe naše građane", istakao je Božović.

On je najavio da bi Domu zdravlja uskoro trebalo da bude isporučeno sanitetsko vozilo za koje je opština Istočna Ilidža obezbijedila 70.000 KM, čime će ova zdravstvena ustanova biti još bolje i adekvatnije opremljena.

Osim proširenja Doma zdravlja Istočno Sarajevo, obnovljena je fasada na starom dijelu objekta i završeno je kompletno spoljašno uređenje.

Na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža ima 30.000 građana koji koriste usluge Doma zdravlja.

Današnjem svečanom otvaranju novoizgrađenog dijela Doma zdravlja Istočno Sarajevo prisustvovali su rukovodstvo i zaposleni u ovoj ustanovi, te predstavnici političkog i javnog života Istočnog Sarajeva i veliki broj građana.