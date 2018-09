Otvaranje bolnice "Srbija" 5. oktobra uz prisustvo Vučića

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će nova bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu biti otvorena 5. oktobra, uz prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.



On je rekao da je u izgradnju i opremanje nove bolnice uloženo oko 70 miliona KM, podsjetivši da je novac za novu bolnicu obezbijeđen iz budžeta i da u tom pogledu zdravstveni sektor nije opterećen.

Dodik je prilikom svečanog puštenja u rad Hidroelektrane "Bogatići-Nova" u Trnovu rekao da je rukovodstvo Srpske na ovom području uvijek bilo prisutno, te da su brojnim projektima "ućutkani" svi oni koji govore o postojanju navodne podjele na istok i zapad Republike Srpske.

On je naveo da će ove godine biti završena i izgradnja četiri kilometra puta od Lukavice prema Jahorini, da je u izgradnji kružni tok, da se u Istočnom Novom Sarajevu gradi Trg Srbija i pozorište, kao i da je u Jahorinu uloženo 52 miliona KM, od čega u novi sistem osnježavanja 12 miliona KM.

Dodik je istakao da u 15 posljednjih kvartala Srpska bilježi rast bruto domaćeg proizvoda više od tri odsto.

"Kada smo došli na vlast, Srpska je imala 5,4 milijardi KM BDP-a, a danas više od deset milijardi maraka", napomenuo je Dodik, istakavši i da je uveliko povećana pokrivenost uvoza izvozom u odnosu na 2005. godinu.

Predsjednik Srpske je podsjetio da su velike poplave 2014. godine odnijele cijeli jedan republički budžet i da se moralo sve ponovo graditi, te da danas nema objekta koji nije obnovljen i stavljen u funkciju.

On je rekao i da vlast Srpske nije prihvatila politiku smanjenja plata, te da se danas može govoriti o njihovom povećanju. "Krećemo u povećanje ličnih primanja, jer znamo da bez toga nema razvoja i dobrih radnika", poručio je predsjednik Srpske.

Dodik je naglasio da je na strani radnika i da država i poslodavci moraju dio dobiti da usmjere na podršku zaposlenima koji predano rade. "To je način da se ovdje zadrže ljudi", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da podržava i preduzetnike, od kojih očekuje da što više izvoze i povećaju prihode radnicima. "Dobro je došao svaki strani investitor, ali nama je važan i domaći investitor", rekao je Dodik.

On je najavio da će se naredne godine, od januarske plate, početi sa povećanjem ličnih primanja u prosvjeti za osam odsto, što nije malo.

Dodik je napomenuo i da se za više od 240.000 penzionera svaki mjesec isplaćuje penzija, podsjetivši da je prethodna vlast ukinula tri penzije, koje je vratila aktuelna vlast Srpske.

"Radili smo kada su nas napadali i sada nije vijest hoće li ili neće biti isplaćena penzija", rekao je predsjednik Srpske, navodeći i da će predstojeća jednokratna pomoć penzionerima koštati budžet Republike Srpske 18 miliona KM.

Dodik je podsjetio da je aktuelna vladajuća koalicija kada je došla na vlast zatekla potpuno nesređenu Republiku, kojoj je prijećeno da izgubi sve što ima, zbog čega je morala donijeti nekoliko važnih političkih odluka.

"Ostala je samo policija kao najvažniji faktor, čijim bi se odlaskom proslavljao nestanak Srpske. Mi smo uspjeli da to zaustavimo, da svaki dan vodimo naše političke bitke širom svijeta za status Srpske, a onda smo se vraćali u naše kabinete gdje su nas čekali poslovi na izgradnji, socijalni problemi - problemi običnih ljudi, penzionera i radnika", naglasio je on.

Dodik je poručio da Republika Srpska mora da ide naprijed, jer će je, ako stane, stići oni koji žele da uzmu ono što je najvažnije - ponos i sjećanja na one koji su poginuli za Republiku Srpsku, kao i "naše uvjerenje da smo na pravom mjestu i da ovdje za nas ima i mjesta i života".

"Danas je Republika Srpska država srpskog naroda u kojoj slobodno mogu da žive i drugi narodi, dijeleći sa nama svaku vrstu izazova i privilegije. Zato, nemojte da razmišljate kalkulantski, nego treba da odlučite šta je u najboljem interesu za Srpsku", poručio je Dodik.

On je istakao da narod ima pameti i da ga ne treba ubjeđivati 30 dana pred izbore gdje će i šta će. "Mi jačamo našu državotvornost ovdje i to nije na štetu bilo koga. Mi na to imamo pravo", poručio je predsjednik Republike Srpske.