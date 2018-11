Otići ću sutra u Gacko pa neka isključe i Vukotu Govedaricu VIDEO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je isključenje Obrena Petrovića iz SDS-a unutrašnja stvar te stranke i da on nema nikakvu vezu sa tim.

"Ako ima veze, otići ću sutra u Gacko pa neka isključe i /predsjednika SDS-a Vukotu/ Govedaricu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je sa gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem juče razgovarao o projektima koji bi trebalo da budu realizovani u ovom gradu, poput izgradnje sportske dvorane, bolnice i ostalih.

"Dan prije toga je deblokirana procedura u vezi sa izgradnjom dionice auto-puta od dijela gdje se sada završava do grada Doboja, što je veoma važno i to košta 70 miliona evra. Išao sam da to promovišemo", rekao je Dodik.

On je konstatovao da republičke institucije i dobojska gradska uprava, na čelu sa Petrovićem, u posljednje vrijeme veoma dobro sarađuju, a rezultat toga jesu brojni projekti.

"Rezultat je sportska dvorana gdje Vlada Srpske učestvuje u finansiranju, bolnica koja će biti izgrađena sredstavima Vlade, izgradnja auto-puta i regulacija korita rijeke Bosne. To su projekti koji ne mogu biti urađeni u Doboju bez viših instanci. Dok je grad Doboj ćutao o tim pitanjima, to se nije ni dešavalo, sada zajedno to radimo", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je sa Petrovićem dogovoreno i da se dva poslanika SDS-a iz Doboja priključe većini u Narodnoj skupštini Srpske koju predvodi SNSD, kao i da Petrović kao poslanik u parlamentu BiH bude dio poslaničke ekipe zajedno sa SNSD-om.

Dodik je rekao da je to odluka dobojskog SDS-a koju vrlo rado prihvata.