Sedmogodišnji Petar i petogodišnji Pavle ubijeni su sa svojim roditeljima, uglednim profesorima Đurom i Vlastom u svom rodnom Konjicu.

Ubili su ih pripadnici muslimanskog interventnog voda policijske stanice, u noći između 1. i 2. jula 1992. godine. Petar je preživio prvo strijeljanje, natopljen krvlju javio se prvoj policijskoj patroli, a onda su ga zločinci odveli do Neretve i po drugi put pucali u njega. Mjesecima kasnije, ekshumirali su ih i sahranili najbliži.

Mirjana Golubović, snaha i strina ubijene porodice, sa suzama u očima priča porodičnu golgotu.

“Rekli su samo da idu da donesu djeci gardarobe, da su sve na barikadama njihovi učenici. Nije to samo ubijeno metkom, ja mislim, pokojni muž je gledao da je tu bilo I iživljavanja“, kaže Marija Golubović.

Srpsko pravoslavno sveštenstvo tražilo je od, tada predsjednika RS Milorada Dodika, pomoć u obnovi hrama posvećenom Apostolima Petru i Pavlu, u konjičkom selu Borci. Saznavši za stravični zločin nad djecom, Dodik je pristao da se obnovi hram iz 19. vijeka u slavu Apostolima, ali u pomen ubijenim Petru i Pavlu, kao trajni spomenik na nasilno prekinuto djetinstvo.

“Nema opravdanja za zločince koji su ruke uprljali dječijom krvlju i ne možemo da to prepustimo zaboravu, zato nisam oklijevao i zajedno već godinama pokazujem interese sa vašim sveštenikom, vladikom da pokušamo učiniti napor da ovdje učinimo nezaboravnim sjećanje na dva dječaka Patra i Pavla, zamislite kako su se zvali, kako je to čudno I kako je to poveznica, poveznica jednog istorijskog stradanja našega naroda“, kaže Milorad Dodik ktitor obnavljanja hrama Svetih apostola Petra i Pavla.

Da je proklet svako ko podigne ruku na dijete, bez obzira na vjeru i naciju, i nema opravdanja za ubistvo djece, ali ni za negiranje zločina, rekao je to danas Milorad Dodik. Pozvao je političare iz Federacije da progovore o zločinu u Konjicu, a visokom predstavniku u BiH poručio da se srpski narod neće satanizovati, jer su Srbi stradalnici i to bi, kaže Dodik, najbolje trebalo da zna Valentin Incko čiji su sunarodnici u dva rata pobili na milione Srba.

"Sram ga bilo, on došao ovdje da kaže kako nas nema, a njegovi došli u prvom i drugom ratu pobili nas i on priča gdje ste, evo nas po grobnicama, evo nas u Šušnjaru, Jasenovcu, evo nas na Bradu, u prebilovcima, otiđi tamo, tamo ima više duša, nego što ima nas živi, eto gdje su", poručio je Dodik.

Srpskim žrtvama Petru i Pavlu i obnovljenom hramu došli su danas da se poklone i njihove komšije koje su protjerane iz Konjica.

“Većina nas je ovdje sa posebnim emocijama, ovdje smo rođeni, ovdje i kršteni, a posebno povod okupljanja praznika I spomenika, jer su to bile moje prve komšije, par metara od mene, malo sam tužan, ne malo, nego mnogo", kaže Mladen Sarić.

"Ovaj put je malo teže, zato što je pomen Golubovićima, nema se tu šta puno reći, bio je rat, svuda je svašta bilo, ali teško je", kaže Srđan Ćećez.

Teško je danas, na pomen imena, Petra i Pavla i onima koji su ostali u Konjicu. Anis Kosovac, komšija ubijenih Golubovića kaže da se gnuša zločina, ali još više stidi što ubijena djeca nemaju spomenik. Obnovio je kapiju na pravoslavnom groblju i samoinicjativno podigao spomen ploču sa siluetama zagrljenih dječaka.

“Pa, sramota me je da moja djeca koja su ubijena u ovom ratu da nemaju spomenik, samo zato što se zovu Petar i Pavle", kaže Anis Kosovac.

Ubijeni dječaci Petar i Pavle su kanonizovani. Zajedno sa Svetim apostolima Petrom i Pavlom oslikani su na ikonama u Hramu posvećenu njima.

Za zločin nad srpskim civilima, među kojima je i porodica Golubović, u kantonalnom Sudu u mostaru, presuđena su samo trojica pripadnika interventnog voda specijalne policije Konjic. Pred Sudom BiH, nikad niko nije odgovarao.