Osude napada na novinara Vladimira Kovačevića

Novinar BN televizije Vladimir Kovačević, nakon što je sinoć brutalno pretučen ispred zgrade u kojoj stanuje, stabilnog je zdravstvenog stanja.

Nije vitalno ugrožen, stabilan je i svjestan, potvrdili su iz UKC-a. Sve se desilo kada je nakon posla krenuo kući.

Dva muškarca su ga sačekala, izvukli su šipke i nasrnuli na njega. Okružno javno tužilaštvo pokrenulo je istragu o ovom slučaju, izuzeti su tragovi koji će biti predmet vještačenja.

Banjalučka policija obavila je uviđaj koji je okončan u večernjim časovima i kako kažu intenzivno preduzimaju i druge istražne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Kovačević je nakon napada zadržan u bolnici.

"Uradili smo CT uočili da ima žarište na mozgu, povrijeđeno je lijevo uho, lice i potkoljenica ono što je bitno on nije vitalno ugrožen", istakao je Vlado Đajić, direktor UKC-a.

Ovako nešto je nezapamćeno u Republici Srpskoj, poručuju predstavnici Udruženja novinara. Policiji daju rok da do kraja sedmice saopšte šta su saznali o ovom slučaju.

Kolege pozivaju na solidarnost da svaki medij postavi natpis "Stop nasilju nad novinarima".

"Ni sam Vladimir Kovačević niti bilo ko drugi oko njega ne zna, šta je pozadina napada, ali upravo to očekujemo od policije koju svi plaćamo, da istraži, dokaže i procesuira, odgovorne i njihove nalogodavce, ovakve maskirane bande koja sa palicama dočekuje novinare na kućnom pragu", istakao je Siniša Vukelić, predsjednik Kuba novinara Banjluka.

"Napadnut je na ulazu svoje zgrade napali su ga dvojica za sada nepoznath napadača, i nanijeli mu teže fizičke povrde. Imao je više udaraca u tijelo, povrijeđeno uvo, on je sinoć hospitalizovan u dobrom stanju i stabilan je", naglasio je Željko Raljić, BN TV.

U znak podrške Vladimiru Kovačeviću održan je i spontani skup novinara. Poruka je jasna, zgroženi smo onim što se desilo našem kolegi i prijatelju, rečeno je na skupu. Zatraženo je da se novinarima obezbijede sloboda govora i kretanja i da se napad na novinara kvalifikuje kao krivično djelo napad na službeno lice.

"Novinari nisu protiv sistema, novinari su za sistem, ali pravičan i jednak za sve u novnarstvu se sve rješava dijalogom i zato ne želimo sistem u kome se stvari rješavaju nasiljem", istakao je Milorad Milojević, novinar.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, posjetio je Vladimira Kovačevića. Ponudio je njemu i njegovoj porodici policijsku zaštitu. Zahtjeva od policije da zaštiti sve građane, a posebno novinare i kako kaže odbacuje sve tvrdnje i insinuacije koje su se već pojavile, da iza napada stoji vlast.

"Pored osude, želim da kažem da to nije tačno da u Republici Srpskoj postoji atmosfera linča, neki to možda žele, ja odbacujem tako nešto, vi ste svjedoci, da to nije tačno, ja vas razumijem, jer je to vaš kolega i mi svi zajedno moramo da radimo da društvo bude stabilnije", istakao je Milorad Dodik, predsjednik REpublike Srpske.

ATV takođe najoštrije osuđuje brutalan napad na novinara Vladimira Kovačevića. Svjesni koliko je naša profesija opasna i rizična, suosjećamo sa kolegom Kovačevićem kao i sa svim novinarima i medijskim radnicima koji su nerijetko izloženi fizičkim ili verbalnim napadima.