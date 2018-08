Oštre reakcije na opciju da policija FBiH djeluje u Srpskoj

I dan nakon što je Vlada Srpske dala nalog MUP-u da spriječi djelovanje Federalne policije na teritoriji Republike Srpske pljušte reakcije.

Iz Republike Srpske i danas jasan stav. Ustav kaže da niko ne može djelovati na prostorima jednog entiteta bez saglasnosti onog drugog, poručuje predsjednik Milorad Dodik. Vlada je reagovala u skladu sa nametnutim problemom koji kako kaže Dodik uopšte nije morao ni da postoji. Medjutim očigledno je, kaže, da su neki ovu priču jedva dočekali.

"Ono što je indikativno i vidljivo to je da je Federalna Vlada odmah tu inicijativu prihvatila i stavila se na raspolaganje što govori o njihovoj namjeni da krše Ustav i da na neki način žele da potcijene Republiku Srpsku, ja im samo mogu poručiti nemojte se igrati sa tom stvari, nemojte izazivati", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Da policijske strukture svakog entiteta treba da pokrivaju svoju teritoriju i da je to slovo Dejtona, saglasan je i član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Ukoliko do određene pomoći od Federalne policije i dođe to će biti jedino uz saglasnost MUPA-a Srpske ili kako kaže te pomoći neće ni biti.

"Ustav je jasno rekao, ko šta pokriva, ništa drugo nije moguće uraditi, onda to mora imati saglasnost MUP-ova", naglasio je Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH.

Za Nenada Stevandića takva odluka bi bila presedan. Vjeruje da ukoliko bi došlo do toga da Federalna policija djeluje na području Republike Srpske moglo bi se desiti da jednog dana dođe do okupacije, a da Srpsku i njene institucije niko ništa ne pita. Za takvu opciju krivi isključivo ministra bezbjednosti Dragana Mektića.

"Njegovim odlukama je moguće je da sutra policija puca na policiju, njegovim odlukama je moguće da oni organi koji ga slušaju povuku poteze koji mogu da nanesu trajnu štetu za BiH", istakao je Nenad Stevandić, potpredsjednik NS RS.

Iz SDS-a danas pokušavaju da smire buru koju je izazvao njihov ministar kada je rekao da bi policajci iz Federacije mogli da budu raspoređeni na najugroženije dijelove granice na teritoriji Republike Srpske, a da to neće imati ništa sa nadležnostima MUP-a Srpske. To nije tačno, a i ne treba Mektiću riječi izvlačiti iz konteksta, kaže Vukota Govedarica, mada i sam priznaje da Republici Srpskoj, odnosno granici, treba pomoć.