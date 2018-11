Iz RS osuda oslobađajuće presude Oriću: Nema pravde za Srbe

Apelaciono vijeće Suda BiH izreklo je oslobađajuću presudu komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću, nakon obnovljenog postupka za ratne zločine počinjene u Srebrenici 1992. godine.

Iz RS stižu reakcije na oslobađajuću presudu:

KOVAČEVIĆ: OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ORIĆU ZLOČIN NAD PRAVDOM

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je Srni da oslobađajuća presuda Suda BiH komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za evidentne ratne zločine nad srpskim civilnim stanovništvom predstavlja zločin nad pravdom i zdravim razumom.

Kovačević je ocijenio da je evidentno da je Sud BiH preuzeo identičnu matricu od Haškog tribunala.

"U budućim pokoljenjima srpskog naroda će za nekog ko je potpuno pristrasan i neobjektivan govoriti da je objektivan kao Haški tribunal i Sud BiH. Sve ovo u potpunosti potvrđuje nepovjerenje Republike Srpske u neustavne pravosudne institucije BiH. Srpska će na to imati adekvatan odgovor", naglasio je Kovačević.

JANJIĆ: U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH NEMA PRAVDE ZA SRPSKE ŽRTVE

Osnovni razlog oslobađajuće presude ratnom komandantu takozvane Armije BiH Naseru Oriću je to što u pravosudnim institucijama BiH nema pravde za srpske žrtve, smatra tužilac u tom predmetu Miroslav Janjić.

"To je postalo potpuno očigledno i, kako sada izgleda, te pravde za Srbe neće ni biti. Nadležna tijela, mislim na Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH, treba da se dobro zapitaju da li je ovo to pravo pravosuđe BiH kakvo treba da bude: to da u sudnici Suda BiH nema niko iz Republike Srpske", rekao je Janjić Srni.

On je naglasio da u sudnici Suda BiH nema ni žrtava, ni sudija, a ni tužilaca iz Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, to nije ono što se željelo postići pravosuđem BiH, tako se ne vraća mir i pomirenje u BiH i to se nikada neće postići na taj način.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti da optužnica nije sadržavala sve potrebne elemente da bi došlo do osuđujuće presude, Janjić tvrdi da odbrana ni na jedan način dokazima nije dovela optužnicu u pitanje.

"To je pokazano time što je prvostepena presuda donesena na prevaran način. Presuda koja je zasnovana na imaginarnom dokazu, koji ne postoji u fizičkom smislu i koji nije viđen na glavnom pretresu, više je nego prevara, i zato je kao takva ukinuta. Odlukom Apelacionog vijeća utvrđeno je da je donesena na prevaru", rekao je Janjić, ističući da nikako nije očekivao da presuda bude oslobađajuća.

On je rekao da je zatim ta prevarna, prvostepena presuda, bez bilo kakvih novih dokaza odbrane ponovo potvrđena što, kaže, čovjeka ostavlja bez ikakvog komentara.

Na pitanje o mijenjanju iskaza pojedinih svjedoka, te odustajanju nekih od daljeg svjedočenja, Janjić kaže da se tu postavlja pitanje koliko je to do svjedoka, a koliko do institucija.

"Šta mogu svjedoci, koji su građani negdje u Srebrenici i Bratuncu, kada ja kao postupajući tužilac nisam imao bilo kakvu zaštitu od institucija. Nisam imao zaštitu od VSTS-a kada su mi upućene prijetnje. Niko se nije oglasio iako je javnost Republike Srpske i BiH obaviještena. Niko iz VSTS-a nije našao za shodno nijednu riječ o tome da kaže, bar samo da javno to osudi", rekao je Janjić.

Janjić je dodao da je i on oštećen krivičnim djelom lažno prijavljivanje, i to od ovlaštenih lica Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH, onih koji bi, kaže, trebalo da mu pomognu u sprovođenju istrage.

On je naglasio da ni institucija u kojoj radi, Tužilaštvo BiH, nije našla za shodno da donese tužilačku odluku u tom predmetu već tri godine.

"Donesena je presuda, drugostepena odluka u predmetu Orić, a nije donesena ni tužilačka odluka u tom istom predmetu u kome sam ja oštećen. Kako onda može imati zaštitu neki građanin ili neki svjedok i kako se u ovakvom okruženju može bezbjedno osjećati običan čovjek kada se sigorno ne osjeća tužilac Tužilaštva BiH?", zapitao je Janjić.

Apelaciono vijeće Suda BiH u sastavu predsjedavajuđi Tihomir Lukes i članovi Dragomir Vukoje i Senadin Bektašević oslobodilo je danas ratnog komandanta takozvane Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i pripadnika te vojske Sabahudina Muhića optužbi za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine.

PORODICE SRPSKIH ŽRTAVA OSTALE NIJEME

Predsjednik Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice Branislav Vasiljević rekao je nakon izricanja oslobađajuće presude ratnom komandantu takozvane Armije BiH Naseru Oriću u Sudu BiH da su porodice srpskih žrtava ostale nijeme.

"Predstavnici boračkih i organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice i Bratunca, te Saveza logoraša regije Birač prisustvovali su izricanju presude i nakon toga smo zaključili da je ne komentarišemo", rekao je Vasiljević.

TUŠEVLJAK : SUD BIH POTROŠIO ZADNJU RATU KREDITA

Danas je Sud BiH potrošio kredit bez pokrića i kada budu mislili da su vratili zadnju ratu još uvijek će biti dužni prema srpskim žrtvama, rekao je Simo Tuševljak,iz tima za istraživanje ratnih zločina iz Republike Srpske.



RAJILIĆ: SVI SRBI DA NAPUSTE SUD I TUŽILAŠTVO BiH

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić smatra da svi srpski predstavnici treba da napuste Sud i Tužilaštvo BiH zbog oslobađajuće presude ratnom komandantu takozvane Armije BiH Naseru Oriću.

"Sve srpske sudije i tužioci treba da napuste institucije pravosuđa u BiH, pa neka ih onda vodi i savjetuje američka Ambasada u BiH, kao što je to radila i do sada", rekla je Rajilićeva.

KOŠARAC: PRAVOSUDNA LAKRDIJA POD UTICAJEM BOŠNJAKA

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da je oslobađajuća presuda Suda BiH komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću još jedna potvrda da pravosudne institucije na nivou BiH, nametnute odlukom visokog predstavnika, predstavljaju pravosudnu lakrdiju pod pritiskom i uticajem Bošnjaka.Košarac je rekao Srni da su pravosudne institucije na nivou BiH današnjom oslobađajućom presudom Oriću potvrdile da su nekredibilne i lažne.

On je ocijenio da je ovom odlukom potvrđen vrlo pristrasan odnos Tužilaštva i Suda BiH prema interesima bošnjačke komponente, te da će, nakon ove presude, biti otvoreni mnogi procesi jer je ovo stanje neodrživo i za Srbe neprihvatljivo.

MITROVIĆ: STAVITI VAN SNAGE ODLUKE O FORMIRANJU SUDA I TUŽILAŠTVA BiH

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da Narodna skupština Republike Srpske zbog oslobađajuće presude Naseru Oriću treba što prije da stav van snage nametnute odluke visokog predstavnika o formiranju Tužilaštva i Suda BiH.

"Oslobađajuća presuda Naseru Oriću pred Alelacionim vijećem Suda BiH je definitivno kraj vjere i očekivanja da će nametnuto Tužilaštvo i Sud BiH presuđivati isključivo po odredbama zakona, a ne po političkim uticajima i pritiscima", rekao je Mitrović.



OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA - LEGALIZACIJA ZLOČINA NAD SRBIMA

Oslobađajuća presuda Suda BiH ratnom komandantu takozvane Armije BiH Naseru Oriću je očekivana i njome su dodatno legalizovani svi zločini počinjeni nad Srbima u 20. vijeku, smatra direktor Instituta za istraživanje zločina nad Srbima u 20. vijeku Milivoje Ivanišević.

Ivanišević je rekao Srni da se u BiH i uopšte na prostoru bivše Jugoslavije nije odgovaralo samo za zločine nad Srbima počinjene u proteklom ratu i da to što je oslobađanje zločinca Nasera Orića danas u Sarajevu dočekano uzvicima njegovih pristalica "Alahu ekber" ne iznenađuje jer su tako u Prištini slavili oslobađanje Ramuša Haradinaja, a nedolično se slavio i povratak oslobođenih ratnih zločinaca u Zagreb.

DUKIĆ: PREDSTAVNICI SRBA DA NAPUSTE SUD I TUŽILAŠTVO BiH

Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da oslobađajuća presuda ratnom komandantu takozvane Armije BiH Naseru Oriću samo potvrđuje da u Sudu i Tužilaštvu BiH nema pravde, već da u ovim institucijam vlada politika, zbog čega treba da ih napuste srpski predstavnici.

"Pošto je visoki predstavnik ranije nametnuo Zakon o Sudu i Tužilaštvu BiH, neka takvo pravosuđe vodi sebi, a srpski predstavnici treba da napuste sve institucije pravosuđa na nivou BiH", rekao je Dukić Srni.



MANDIĆ: PRAVO I PRAVDA NE STANUJU POD ISTIM KROVOM U BiH

Predsjednik Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić izjavio je nakon oslobađajuće presude Suda BiH ratnom komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću da pravda i pravo u BiH ne stanuju pod istim krovom.

Prema Mandićevim riječima, potrebno je sudije i tužioce koji su ovaj posao radili prije i za vrijeme rata zamijeniti mladima ili ukinuti Tužilaštvo i Sud BiH, a ojačati pravosudne institucije u Republici Srpskoj i omogućiti im da rade njihov posao.

"Ovako nema ni istine, niti pravde", rekao je Mandić Srni.

On je konstatovao da od onih koji su sudili Srbima u BiH od 1992. do 1995. godine ne može očekivati da sada sude drugačije.

"Šta očekivati od Suda i Tužilaštva BiH koji su gori od Haškog tribunala i znaju samo Srbima suditi, u posljednje vrijeme i pokojem Hrvatu?, pita Mandić.

On je rekao da većina sudija i tužilaca u Sudu i Tužilaštvu BiH slušaju vrh SDA, stranke koja je u ratu naređivala monstruozne zločine nad Srbima širom BiH.

SAVČIĆ: SRPSKA DA PRESTANE DA FINANSIRA PRAVOSUĐE BiH

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ Milomir Savčić rekao je Srni, nakon oslobađajuće presude komandantu takozvane Armije BiH Naseru Oriću pred Apelacionim vijećem suda BiH, da Srpska treba da prestane da finansira institucije pravosuđa na nivou BiH.

"Ovakva presuda je dokaz da u BiH ne postoji Sud, pravosuđe niti pravda za Srbe i da je to sve postalo potpuno besmisleno", rekao je Savčić i dodao da oslobađajuća presuda Oriću predstavlja vrhunac nepravde i poniženja za srpski narod i Srbe ubijene tokom rata u BiH.

On je ocijenio da je krajnje neprihvatljivo da pravosuđe BiH oslobađa Nasera Orića za ratne zločine nad Srbima, iako je u Podrinju ubijeno oko 3.000 Srba za šta postoje brojni dokazi i izjave svjedoka.

PDP: NEPROFESIONALNOST I SELEKTIVAN PRISTUP PRAVDI U BiH

Oslobađajuća presuda ratnom komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te formacije Sabahudinu Muhiću ponovo dokazuje neprofesionalnost, politički rad i selektivni pristup pravdi u BiH, saopšteno je iz PDP-a.

"Sramotno je što je prvenstveno Orić, čovjek odgovoran za stradanje velikog broja Srba u Podrinju, ponovo oslobođen, čime je povjerenje u pravosudne institucije po ko zna koji put doživjelo krah", navodi se u saopštenju.

PDP dodaje da je ovim potvrđeno da za zločince nema kazne, a za ubijene i mučene Srbe pravda ovdje nije dostižna.

Ispred zgrade Suda BiH brojne pristalice Orića aplauzima su pozdravile oslobađajuću presudu, uzvikujući "Alahu ekber" i sa istaknutim ratnim zastavama.

SAVANOVIĆ: OSLOBAĐANJEM ZLOČINCA POKAZANO NEPOŠTOVANJE SRPSKIH ŽRTAVA



Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je Srni da je Sud BiH oslobađajući ratnog komandanta takozvane Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića danas pokazao nepoštovanje prema srpskim žrtvama, ali da ne iznenađuje takav postupak, s obzirom na selektivnu pravdu u BiH.

Savanović je rekao da je pogažen svaki moral, ljudskost i poštovanje prema žrtvama i da je riječ o bezobraznom potezu Apelacionog vijeća, s obzirom na to da je "oslobodio dokazanog zločinca koji je palio kroz Podrinje i ubijao Srbe".

"To provocira sve ljude i žrtve i pokazuje koliko se ne poštuju žrtve u BiH, odnosno u pravosuđu u kojem pod hitno treba da se prave reforme, da pravosudne institucije nekome odgovaraju", rekao je Savanović.

On je rekao da je u BiH odavno na sceni selektivno suđenje jer se sudi samo Srbima, ali ne zločincima iz bošnjačkog naroda.

"Tu ne može da bude funkcionalnosti BiH. Pravosuđe je jedna rasuta institucija koja ne radi kako bi trebalo, koja je izgubila svaki smisao", ocijenio je Savanović.

GOVEDARICA: PRAVDA ZA SRBE NE POSTOJI

Predsjednik Srpske demokratske stranke /SDS/ Vukota Govedarica izjavio je da oslobađajuća presuda komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću predstavlja konačan dokaz da u BiH pravda za Srbe ne postoji.

"Ko će i kada odgovarati za srpske žrtve? Ko će odgovarati za poklane Srbe, silovane Srpkinje i pobijenu srpsku djecu? Očigledno niko, jer je pravda u rukama politike, a ne u rukama prava", naveo je Govedarica.

On je naglasio da se Oriću moralo suditi na osnovu onoga što je učinio, a ne na osnovu toga kojem narodu pripada, jer je svaki drugi kriterijum nova uvreda za srpske žrtve, saopšteno je iz SDS-a.

"Srpske žrtve zaslužuju i mir i pravdu, a to ne mogu da imaju dok su na slobodi oni koji su odgovorni za njihovu smrt", rekao je Govedarica.