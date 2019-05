Osam godina neravnopravne borbe za generala Mladića

U nedjelju, 26. maja, navršava se osam godina od hapšenja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, a njegov sin Darko Mladić rekao je Srni da je to osam godina neravnopravne borbe za generala, ali se nada da će se na kraju dokazati da je nevin i da je ostao srpski heroj.

"Osam godina je period borbe za generala, koja je u ovim uslovima neravnopravna, nepravedna, nepravna, jer se tužilaštvo služilo svakakvim metodama na koje imaju i nemaju pravo", naveo je Mladić.

On je istakao da borba za generala traje, te da se nada da će njegov tim odbrane na kraju uspješno moći da kaže da je general nevin i da je srpski heroj kakav je bio i ostao u narodnom sjećanju.

"Iz situacije kada nismo imali nikavu pomoć i kada je tadašnja politika u Srbiji generala isporučila kao `komad mesa`, ipak smo došli do toga da oni koji su to učinili više ne postoje na političkoj sceni Srbije, hvala Bogu", naveo je Mladić.

On je dodao da je osam godina od hapšenja generala dug period, ali da se za one koji učestvuju u borbi za njegovu slobodu čini kao da je manje prošlo.

"Kada se kaže osam godina, zvuči puno, ali, s obzirom na to koliko je intenzivna svakodnevna borba i aktivnost oko njega, kada se kaže osam godina, prosto ne mogu da verujem da je toliko prošlo", rekao je generalov sin.

Prisjećajući se tih dana, kada je general Mladić uhapšen, Darko je rekao da je to bilo teško vrijeme za porodicu i da se vodila borba za život generala da ostane živ i da se zaliječi, jer nije bio u stanju da bude procesuiran i sposoban da sam brani.

"Tadašnja vlast /u Srbiji/ je to ignorisala. On je imao pravo da se leči i da bude sposoban da se brani, ali to nije bilo bitno za njih. A mi smo se u tim uslovima snalazili kako smo znali i umeli", rekao je Mladić.

On je dodao da je generalov tim uspio da organizuje uspješnu odbranu, te napominje da je tužilaštvo u Hagu na silu moralo da progura svoje argumente, jer nikakve dokaze protiv generala Mladića nije moglo da prezentuje.

"Sud je pokazao svoju pristrasnost, mi zbog toga organizujemo žalbu. Zadovljan sam što smo spasili život generalu i doveli ga u poziciju da koliko-toliko bude bolje lečen. Nadam se da će molba da mu omogućimo da se leči kako treba dati rezultate", naveo je Mladić.

On je rekao da njega niko od tadašnjih državnih organa /na čijem čelu je bio DOS/, nije obavijestio o hapšenju njegovog oca, te da je od novinara LJiljane Bulatović čuo da je uhapšen, ali da nije vjerovao.

"A onda sam posle video Borisa Tadića kako na konferenciji za štampu praktično osuđuje generala pre suđenja. Videlo se da su sva ta lažna obećanja koja su se davala narodu pokazala neistinita, jer pričalo se da će Srbija da procveta kada generala izruče. Srbija i Republika Srpska mogu da procvetaju samo radom i trudom, a ne izdajom i predajom svojih građana", rekao je Darko Mladić za Srnu.

General Ratko Mladić uhapšen je u selu Lazarevu kod Zrenjanina, 26. maja 2011. godine, poslije 16 godina skrivanja.

NJegovo hapšenje i izručenje radi suđenja za ratne zločine često se navodilo kao uslov Srbiji za pomoć i saradnju sa EU i SAD.

Haški tribunal je 22. novembra 2017. godine osudio generala Mladića na doživotnu kaznu zatvora na šta je njegova odbrana uložila žalbu.

General Ratko Mladić nosilac je Ordena za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordena Narodne armije sa srebrnom zvijezdom, Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem.

Mladić je 12. marta ove godine dočekao 77. rođendan u haškom pritvoru.