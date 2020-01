Orden zastave Srpske sa zlatnim vijencem Narodnom pozorištu i Vulinu

Na Dan Republike najvećim odlikovanjem - Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem odlikovani su Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije i Narodno pozorište Srpske. Narodno pozorište odlikovano je povodom obilježavanja 90 godina od osnivanja za doprinos u razvoju kulturno-umjetničkog života, kao i za rezultate i dostignuća od šireg značaja u afirmaciji Srpske. Vulinu je Orden dodijeljen za rad i zasluge u međunarodnoj saradnji i učvršćivanju mira, lične rezultate i dostignuća, kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa Srbije i Republike Srpske.



"To je priznanje Srbiji, koju vodi Aleksandar Vučić, koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu. To je priznanje svim Srbima, bez obzira na to gde žive. I to je priznanje svim Srbima bez obzira gdje žive i Srbima rođenim u ovoj slobodnoj zemlji mojih predaka, onima rođenim u Srbiji, onima koji su rođeni u rasejanju", izjavio je Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije.

"Presrećan i zadovoljan, Narodno pozorište je sigurno to zaslužilo, ali je to istovremeno velika obaveza poslije 90 godian ulaskom u desetu deceniju rada Narodnog pozorišta imamo obavezu više da budemo bolji kvalitetniji, narodu bliži i da dajemo rezultate koji od nas očekuje ovaj narod Srpske", rekao je Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Dan Republike je prilika da institucije RS pokažu zahvalnost prema ljudima koji su ostvarili dobre rezultate, doprinijeli razvoju i promovisali Republiku Srpsku, rekla je Željka Cvijanović obraćajući se na svečanoj dodjeli odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima u Palati Republike. Na republičkim institucijama je da priznaju napore i da iskažu poštovanje prema vama, poručila je Cvijanovićeva.

"Želim vam zahvaliti što ste došli da uveličamo ovaj dan i primite priznanja, te da zajedno iskažemo poštovanje prema naporima koje ulažemo kao zajednica da bismo je učinili još boljom i prosperitetnijom. Bilo je mnogo izazova, ali ja vjerujem u Srpsku u kojoj uspjeh svakog pojedinca postaje uspjeh cijele zajednice i u kojoj se sa uspjehom Republike može svaki pojedinac identifikovati", smatra Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem odlikovan je generalni konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić za rad i zasluge u međunarodnoj saradnji i učvršćivanju mira, lične rezultate i dostignuća, kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa Srbije i Srpske.

"Veoma sam ponosan na to što sam dobio. Naravno da taj oreden i tretiram kao nagradu Republici Srbiji za sve ono što je uradila za Republiku Srpsku i što svakim danom radi. Ali i naravno kao lično priznanje za oprinos koji sam dao u svakodnevnom radu", kazao je Vladimir Nikolić, generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj.

Ordenom časti sa zlatnim zracima odlikovan je Radoje Simić, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić" iz Beograda, za dugogodišnji rad u zdravstvu i veliki doprinos u liječenju djece iz Republike Srpske. Plaketa "Amblem i zastava Republike Srpske" za lične rezultate i dostignuća, kojima se doprinosi opštem napretku, ugledu i afirmaciji Republike Srpske dodijeljena, između ostalih i Pavlu Lazareviću, studentu četvrte godine na prestižnom Masačusets tehnološkom institutu.

"Nerado danas čujem da se kod nas rad i trud neisplate. Sve što sam postigao u svom životu bilo je prvenstveno zbog vrijednog rada i podršek porodice .Neka moji rezultati služe kao podsticaj budućim generacijama. Nadam se da će u budućnsoti biti sve više i više mladih koji će svojim radom zaslužiti ovo značajno priznanje. Na kraju mi smo budućnost RS i samo mi moćemo da je učinimo jačom i boljom. Živjela Republika Srpska", ističe Pavle Lazarević, student.

Plaketa "Amblem i zastava Republike Srpske" dodijeljena je najboljim studentima na domaćim i inostranim univerzitetima, trebinjskim i banjalučkim i banjalučki gimnazijalcima.