Optužbe na račun Viškovića spin medija iz FBiH

Nema odgovornosti premijera Radovana Viškovića baš kao što nema ni kod određenih ljudi koji već potpuno nevini izdržavaju kazne, stav je to iz Republike Srpske.

Premijer je samo još jedan primjer u nizu da se mnogo toga radi mimo pravnih standarda kažu iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Kažu, sličan linč prošli su i predsjednik Boračke organizacije Milomir Savčić,kao i njegov prethodnika Pantelija Ćurguz protiv kojih su optužnice i podignute. Klasičan je to primjer spinovanja, poručuju iz Centra, cilj je kažu da se na taj način odvrati pažnja sa svih afera koje se dešavaju u Federaciji.

“Očigledno u nedostatku bilo kakvih dokaza jer je potpuno vidljivo da je ovo izmišljena priča da o ovoj priči je zaista postalo smiješno i apsurdno razgovarati kada govorimo o optužbama protiv premijera,oni žele da putem određenih ljudi plasiraju da nšto postoji ali nemamo javno ali ga ipak treba procesuirati”, kaže Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Nisam prvi put na udaru zbog tih stvari, jer mi se to stalno ponavlja još od 2007. godine poručuje i premijer Radovan Višković za Srpskainfo. Dosta je kaže naših ljudi koji su po zatvorima za djela koja nisu počinili, dok istovremeno imamo one koji se šepure i slobodno kreću po BiH, a čije su ruke okrvavljene do ramena. Mnogi od njih obavljaju visoke funkcije u institucijama BiH, a pogotovo Federacije BiH, kaže Višković.

"Riječ je o najobičnijim podmetanjima i glupostima. Ponosan sam Srbin, čovjek, otac i premijer. Niti sam uprljao ruke, niti obraz. Očito mi ne mogu ništa drugo prikačiti, pa se služe lažima. Vode se onom već oprobanom metodom, a to je da ko god je Srbin i ako je u ratu bio punoljetan, onda mu se može prišiti da je ratni zločinac", kaže Višković.

Ime Radovana Viškovića dovedeno je u vezu sa učešćem u događajima u Srebrenici u julu 1995. Za to su se pobrinuli federalni mediji uglavnom pod kontrolom SDA, za koje je Višković spremio tužbe zbog klevete.

Objavili su samo segmente dokumenta svjedočenje oficira Glavnog štaba Željka Kerkeza i tako su, citiranjem samo dijelova svjedočenja, pokušali stvoriti sliku i da je Radovan Višković mijenjao Kerkeza u periodu koji se odnosi na događaje u i oko Srebrenici. U transkriptima razgovora koje su objavili pominje se Višković, ali ne Radovan, što se jasno vidi iz originalnog dokumenta.