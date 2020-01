Opština Laktaši proglašena turističkim mjestom

Uz Banjaluku, Trebinje i Jahorinu i Laktaši su proglašena turističkim mjestom Republike Srpske. Prije svega banjski turizam, uz njega seoski, ali i blizina aerodroma za to su zaslužni. U opštini se bilježi sve veći dolazak turista, 2018. godine ostvareno je više od 50 hiljada noćenja, što je najveći broj do sada. Ukupna ponuda koju imaju zaslužna je za to što su Laktaši proglašeni turističkim mjestom, kaže ministrica turizma Suzana Gašić.

"Opština Laktaši obratila se ministarstvu sa zahtjevom za proglašenje turističkog mjesta, komisija je bila na terenu i utvrdila postojanje svih kvalitativnih i kvantitativnih uslova za proglašenje turističkog mjesta, što znači da smo utvrdila da je u Laktašima učinjeno mnogo i pokazao se da je povećan broj i noćenja i dolazaka turista", kaže Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske. U Laktašima se nalaze dvije, od ukupno devet banja u Republici Srpskoj. Opštinu najviše posjećuju turisti iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, pokazuju podaci Turističke organizacije. "Laktaši su poznati po svoje dvije ljepotice, po svojim mineralnim termalnih vodama i u Laktašima je izuzetno razvijen zdravstveni turizam. Naravno da ćemo u saradnji sa banjom Laktaši i banjom Slatinom razvijati taj vid turizma i dalje uz druge turističke sadržaje koje nudi opština Laktaši", kaže Svjetlana Baštinić, direktor Turističke organizacije opštine Laktaši. "Ono što radimo u drugim oblastima kroz prvenstveno manifestacije koje održavamo i određenim pripremama i aktivnostima koje radimo na jačanju seoskog turizma i isto tako na valorizaciji i prezentaciji kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa koje postoji na području opštine Laktaši", kaže Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši. Laktaši organizuju prepoznatljive manifestacije. Dan jagode u Slatini, dan povrća, rakije i tradicionalne gastronomije samo su neke od njih. Planirana je izgradnja sportsko-rekreativnog centra što bi upotpunilo vanpasionsku ponudu, najavljeno je iz opštine.