Opozicija zloupotrijebila proteste na Trgu Krajine

Nadrealno i pomalo degutatno. Tako analitičari opisuju situaciju koja se već dva dana dešava na Tragu Krajine. Ono što radi opozicija u Banjaluci prelazi granice političkog djelovanja. Večeras je Vukota Govedarica ponovio da je predsjednik Republike Srpske, i da ga je narod izabrao.

Došao je nakon što su ga sinoć sa trga i dozvali. I sinoć su opozicionari iskoristili okupljanje grupe Pravda za Davida. Adam Šukalo, je pozvao opoziciju da ne prihvate izborne rezultate. Možda je i najradikalniji bio Stefan Blagić, ispred grupe Restart Srpska, koji je poručio da su protesti do sada bili mirni i dostojanstveni, ali i zaprijetio da to nije dovoljno za smjenu vlasti.

Predstavljajući kao krajnje moralno javno odricanje osvojenih mandata na protestu grupe Pravda za Davida, PDP-ovog Draška Stanivukovića, a u prvim redovima čak i Jelene Trivić, već se ocjenjuje kao sraman potez opozicije da bi ostvarila ciljeve, koji im na opštim izborima, očigledno, nisu pošli za rukom. Adam Šukalo se odrekao mandata, koji ustvari nije ni osvojio na ovim izborima.

"Stvarno je, da kažem, postala već situacija nadrealna, možda i malo degutantna, dok je za opozicione partije potpuno očekivano da jedan strateški poraz na izborima predstave ipak kao neki dobitak na određenom, ako ništa na moralnom, planu ili uspjehu na lokalu u Banjaluci. Stiče se utisak da se to sve pretvara, produžava se to neko pravdanje svojim biračima i bodrenje članstva, da bi se na kraju prešlo u nešto što liči na pripremu za lokalne izbore već," rekao je Danijel Simić, urednik Frontal.rs portala

Iz vladajućeg SNSD-a podsjećaju da su i na lokalnim izborima 2016. njihovi kandidati osvojili oko 365 hiljada glasova, što definitivno dokazuje stalnu podršku građana toj partiji. Iako je i predsjednik Republike i budući srpski član u Predsjedništvu BiH Milorad Dodik, bio spreman da u interesu za Republiku Srpsku razgovara i sa opozicionarima, dešavanja na Trgu i prije i poslije izbora, kažu u SNSD-u, najbolje pokazuju da opozicija samo želi da ospori pobjedu te partije.

"Ovo što oni rade je pokušaj pravljenja vanrednog stanja u Republici Srpskoj. Građani Republike Srpske to ne žele, građani Republike Srpske su na najbolji mogući način ocijenili njihovu negativnu kampanju koju su vodili sve vrijeme i nikako ne žele da se ta kampanja nastavi, i to su im poručili tako što su glasali za nas, a apsolutno protiv njih," rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Očekuje se da će Vukota Govedarica, koji je sam sebe prozvao de facto predsjednikom Republike, na Trgu okupljenim građanima i položiti zakletvu. Sve to okakakterisano je kao čuvanje pozicija, koja bar Vukoti Govedarici, ni u SDS-u nije sigurna.

"Već nekoliko dana poslije izbora još uvijek nemamo čestitanja jedne i druge strane i mirenje sa izbornim rezultatom. Jer, ovo nije slobodna zemlja, zapravo, nama vladaju stranci, i dok ti strani faktori ne govore o nekoj izbornoj krađi, do se ne oglašavaju ni institucije kao što je Američka institucija u Evropi, OSCE, niko ne daje takve zapaljive izjave kao domaći političari. Mislim da je to borba unutar svoje stranke, za očuvanje pozicija koje su bile do sada," rekao je Danijel Simić.

Opozicija je na trgu naglašavala da ovogodišnji rezultati nisu odraz, kako kažu, stvarne volje naroda. Među prvima je to poručivao Adam Šukalo, koji je na prethodnim izborima imao svega 260 glasova, dok je na ovogodišnjim, kao kandidat za poslanika u Parlamentu BiH, osvojio 20. 577 glasova. Na sinoćnjem skupu grupe Pravda za Davida, koji je opozicija iskoristila nazivajući ga Narodnim protestom, pojavilo se tek nekoliko stotina građana.