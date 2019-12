Opozicija postaje sve nervoznija

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović ocijenio je da je na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bila prisutna velika nervoza, prije svega opozicije koja je izgubila vlast na nivou BiH, pa je zbog toga željela pokazati da Program reformi u suštini predstavlja Godišnji nacionalni program /ANP/.

"Početak sjednice bio je u naelektrisanoj atmosferi, prije svega kod opozicije koja je htjela upravo zbog jučerašnjih dešavanja i formiranja Savjeta ministara da medijski prikaže da je usvajanje Programa reformi pogrešno i da to Srpsku vodi u NATO. Veliku odgovornost za takvu atmosferu nosi i sam predsjednik Narodne skupštine koji je od početka, ne primjenjujući Poslovnik o radu, dozvolio da se ovakve stvari dešavaju", rekao je Mitrović za Televiziju N1.

Prema njegovim riječima, takav stav opozicije prouzrokovao je kasnije ponašanje predstavnika vlasti u Republici Srpskoj.

On je ponovio da Program reformi BiH nije Godišnji nacionalni program /ANP/.

"Nisam imao u rukama taj dokument. Mogu odgovorno reći iz saznanja člana Predsjedništva BiH /Milorada Dodika/ i predsjednika /Republike Srpske/ Željke Cvijanović da to ne predstavlja ANP", rekao je Mitrović.

On smatra da se požurilo sa slanjem Programa u Brisel s obzirom na to da je poslat prije roka, odnosno da je prekršen dogovor, jer su o ovom dokumentu prethodno trebali biti upoznati poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Dogovor je bio da se po formiranju Savjeta ministara pošalje Program reformi u NATO. Osnovni problem je što je sazvana Narodna skupština Srpske koja je trebalo da bude upoznata sa sadržajem prije nego što ode taj dokument. Mislim da je to prije svega politika drugog člana Predsjedništva BiH da se pošalje prije dogovorenog roka i da to nije u redu", rekao je Mitrović.

Govoreći o radu Savjeta ministara u prethodne četiri godine, on je ocijenio da nije urađeno mnogo posla, te dodao da se problemi javljaju kada su na vlasti različite političke opcije na entitetskom i nivou BiH.

"Mi smo u Republici Srpskoj imali blokadu od Savjeta ministara vezano za Međunarodni monetarni fond i finansiranje budžeta Srpske i Federacije BiH jer je tadašnji Savjet ministara na sve moguće načine pokušao blokirati sredstva iz inostranstva. Bio je to težak period", rekao je Mitrović.

Kada je riječ o ciljevima ministarstva koje će voditi u predstojećem mandatu, Mitrović kaže da je ključno da se Koridor "Pet ce" poveže sa auto-putom E70, da se poveže istok i zapad, kao i izgradnja i puštanje u promet mosta, odnosno graničnog prelaza u Bratuncu.

"Tu su i izgradnja mostova. To su stvari koje moraju imati prioritet. Zbog blokada dovelo se do toga da ti projekti stoje", rekao je on, dodajući da su auto-putevi i brze ceste sljedeće na čemu će raditi resorno ministarstvo.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je pri kraju sa planskim radnjama izgradnje auto-puta Sarajevo-Beograd.

"Sljedeće je pitanje auto-puteva i brze ceste. Svjedok sam da Srbija radi svoj dio auto-puta, mi ćemo uraditi isto tako. Jedan od priroteta je da Republika Srpska uz pomoć mog resornog ministarstva uradi sve preduslove da se počne to graditi. Srbija je počela, Republika Srpska uveliko radi po pitanju planske dokumentacije", rekao je Mitrović.