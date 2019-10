Opozicija pomaže Izetbegovićevo iživljavanje nad pravima građana Srpske

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović poslao poruku da se vlast na nivou BiH može konstituisati samo kada dobije saradnike iz Srpske koji su njemu po volji, ali je pitanje šta se dogodilo opozicionim partijama iz Srpske da podržavaju takav koncept i pomažu nekome ko na svaki mogući način nastoji da iscrpi cijelu BiH i da se iživljava nad političkim pravima građana Srpske.

Komentarišući Izetbegovićevu izjavu da entiteti moraju da se podrede nivou BiH i da se naviknu da im se diriguje iz Sarajeva, Cvijanovićeva je istakla da to dodatno otežalo proces formiranja vlasti na nivou BiH, koji je bez ikakvog razloga u zastoju već godinu dana.

"Ako ćemo govoriti o tome ko kome treba da komanduje onda smo zalutali. Ustav za sve u BiH treba da bude orijentir. On jasno prepoznaje poziciju Srpske, šta su čije nadlženosti, metodologiju predstavljanja konstitutivnih naroda na nivou zajedničkih organa BiH i propisuje da svi treba da imamo jednaka politička i druga prava, uključujući i pravo na predstavljanje bez obzira na to koliko nekog naroda ima po broju. Konstitutitvni narodi moraju imati ista prava i mogućnosti u okviru zajedničkog sistema kao što je BiH", naglasila je Cvijanovićeva za Radio Republike Srpske.

Ona je ocijenila da je Izetbegović otežao poziciju partijama koje bez ikakvog razloga zajedno sa njim sjede u Savjetu ministara u tehničkom mandatu jer poručuje da one hoće da nivo BiH komanduje entitetima, a da se suprotstavlja SNSD-u za koji tvrdi da želi da se sa nivoa entiteta komanduje nivou BiH.

"Ovo je i potvrda onog što smo govorili, a to je da imamo garnituru vlasti koja je u tehničkom mandatu, a koja smatra da ne treba poštovati Ustav, nego hir političkog Sarajeva i da ono komanduje entitetima. I unutar Federacije BiH /FBiH/ imaju problem s tim jer Hrvati ne prihvataju takvu poziciju", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, bilo bi logično da su nakon objavljivanja rezultata izbora svi podjednako ušli u proces formiranja vlasti.

"Mi u Srpskoj smo to uradili i bez problema uspostavili novu Vladu koja je nastavila da radi bez raskoraka u odnosu na prethodni period. Normalno je bilo da se očekuje i formiranje vlasti u FBiH sa kojom imamo mnogo zajedničkih tema, kao i sa nivoom BiH da bismo imali mehanizam koordinacije u punom kapacitetu jer smo imali mnogo zadataka koji su nas čekali u toku ove godine. Ali ova godina je apsolutno izgubljena zbog hirova", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je istakla da su građani na izborima rekli šta misle o političkim partijama i njihovim politikama i odredili ko su pobjednici, što je kristalno jasno u sva tri konstitutivna naroda.

"Ne postoji razumno objašnjenje da bilo ko od tri pobjednika blokira druge da omoguće svoje predstavljanje na nivou BiH. U FBiH je apsolutni nered u odnosima i postoji duboko nerazumijevanje političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka. FBiH je zarobljenik situacije u kojoj je nemoguće primjeniti izborne rezultate zato što to neko ne želi. Zbog toga je dijelom zarobljena i Srpska jer nam uzurpiraju Ustavom data prava, a odnose se na predstavljanje na nivou BiH. Izborni i svaki drugi legitimitet se crpi iz entiteta na čijoj teritoriji ste izabrani. Srpska je za nas matična i jedina izborna jedinica, a ne cijela BiH", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se Savjet ministara može formirati, ali da neki to neće, namjerno blokiraju, izmišljaju teme i selektivno ih postavljaju pred jedne, a pred druge ne.

Govoreći o inicijativi opozicionih stranaka u Srpskoj da će raditi na formiranju vlasti na nivou BiH, Cvijanovićeva je naglasila da je ta priča na dugom štapu i da ne vjeruje u taj scenario.

"Kada bi se to i desilo, to bi bilo u koliziji sa izbornim rezultatima, to bi bila vlast kojoj nedostaje izborni legitimitet i kredibilitet i to bi bio neuspjeh. I kada bi uspjeli da formiraju većinu, u šta sumnjam da može da se desi, to bi značilo da ona postoji samo u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U Domu naroda apsolutno nemaju većinu. Ne mogu oni računati na sve partnere za koje misle da mogu jer ima onih koji neće sa njima da formiraju vlast", istakla je Cvijanovićeva.

U takvoj situaciji, dodala je ona, ponovo bi došli u situaciju iz prethodne četiri godine koje nikoga nije usrećila.

Cvijanovićeva je podsjetila da su predstavnici Srpske u institucijama BiH dolazili u Narodnu skupštinu Republike Srpske, prijetili i govorili da ih ne obavezuju njene odluke.

"To mi liči na političko samoubistvo. Opasna stvar su i njihove izjave da će da sklope neku većinu u Predstavničkom domu, a onda vidjeti šta sa onima koji ne funkcionišu. Oni već sugerišu da bi neko trebalo da raspusti Dom naroda koji je izabran posrednom voljom građana kroz Narodnu skupštinu zato što im on nije po volji. Građani su im na izborima oduzeli 50.000 glasova u odnosu na prethodne, na kojima takođe nisu bili pobjednici, a oni i dalje govore da su spremni da izgube još 50.000 glasova", kaže Cvijanovićeva.

Na pitanje da li se može očekivati da se opozicionim strankama pridruži i DNS, Cvijanovićeva je rekla da ne vjeruje da DNS koji je toliko dugo bio u koaliciji koja je gradila poziciju Republike Srpske može da je razgrađuje.

"Ne znam zašto bi DNS okrenuo list bez obzira na to što oni govore da postoje naslaganja u koaliciji. Ne znam na šta se odnosi njihovo nezadovoljstvo, ali imaćemo sastanak i priliku da to čujemo. Teško mi je zamisliti da mogu da prihvate takav aranžman i da idu sa onima koji su izgubili izbore, te da rade protiv Srpske, izborne volje njenih građana i ustavnih principa. U svakoj partiji je moguće da postoji određen broj ljudi koji procese posmatraju na ekonomsko-finansijski način, ali u njima postoje i misleći ljudi koji razumiju šta je politika, šta je važno za Republiku i da godinama trpite posljedice kada napravite grešku", navodi Cvijanovićeva.

Govoreći o posljedicama neformiranja vlasti na nivou BiH, Cvijanovićeva je istakla da one postoje, ali da nisu životno važne.

"Imamo nekoliko projekata koji su na čekanju zbog toga što se čeka ratifikacija na nivou BiH, iako bi ona trebalo da bude tehnička faza u kojoj institucije BiH samo verfikuju finansijske aranžmane koje su ugovorili entiteti. Ovaj saziv Savjeta ministara vegetira u tehničkom mandatu. I dok su bili u punom mandatu na njegovoj polovini su izgubili većinu u parlamentu i posljednje dvije godine su proveli bez potrebne podrške. Imamo štetu koja se odnosi na te projekte, ali važniji su principi od realizacije pojedinih projekata. Mi govorimo o principu da li neko ima pravo da nekom drugom uzurpira pravo predstavljanja i da nekog drugog spriječi da provede rezultate izbora", kaže Cvijanovićva.

Ona je dodala da je raduje činjenica da je Srpska stabilna i izvršava obaveze.

"U onome što jeste stvarni život nema problema. Naše institucije su stabilne, imaju izborni legitimitet i potpuni kredibilitet da na sebe preuzmu obaveze bilo koje vrste. Ovi drugi to nemaju. Savjet ministara ne može preuzeti bilo koju obavezu i nisu sagovornici za bilo koje strateško pitanje, a to razumiju i ljudi u Briselu i na drugim važnim mjestima", rekla je Cvijanovićeva.