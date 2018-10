Opozicija nije ništa naučila iz prethodnih izbora, ponašali su se kao amateri

Opozicija je pokazala da ništa nije naučila iz prethodnih izbora, a na ovim su se ponašali kao amateri, kaže Ratko Dmitrović, direktor TV RAS, gostujući u emisiji "1 na 1" na ATV-u.

"Ništa na izborima nije bilo neočekivano, a to je slučaj i sa opozicijom u Srbiji, osim što je opozicija pokazala da ništa nije naučila iz prethodnih izbora. Prosto je nevjerovatno koliko je grešaka napravila opozicija i prije samih izbora, kada su izbori počeli i u samom finišu. To je na nivou, ja ih molim da se ne uvrijede, amaterizma. Ja ne znam ko je njima vodio kampanju, da li su imali nekoga ko je to osmišljavao", kaže Dmitrović.

On kaže da je opozicija u Republici Srpskoj vodila negativnu kampanju i da se to pokazalo i na rezultatima izbora. Na slikovit način, Dmitrović je objasnio kako je to izgledali.

"Kad smo bili mladi i udvarali se djevojkama ili nekoj djevojci, da budem krajnje slikovit, niko nije došao do djevojke tako što je kudio druge momke, nego se udvaraš tako što kazuješ ono šta ti jesi i šta nudiš. Ovdje govorim o negativnoj kampanji. Opozicija je išla sa mitinga na miting i govorila kako Dodik ne valja. Ne mogu se na taj način dobiti izbori. Morate ubjediti nekoga apstinenta da glasa za vas", objašnjava Dmitrović.

Velika greška opozicije je što su se, kako kaže Dmitrović, pojavili na skupu "Pravda za Davida".

Greška, nije možda presudila, ali jer vrlo velika greška je pojavljivanje opozicije na skupu "Pravda za Davida". Povod tog okupljanja je jeziv, najveća tuga, i najdublji osjećaj je kada čovjek izgubi dijete i sa tim nema igranja. Onaj ko je njima rekao ili ako su oni zaključili ovaj trojica-četvorica da mogu nešto da "ušićare" taj ih je ukopao. Nema komercalizacije, pogotovo političke sa negativnim događajem to je jedan od elemenata političkog marketinga", objašnjava Dmitrović.

On ističe da nije moguće da se išta desi da bi se ugrozili rezultati izbora, te dodaje da već i predstavnici međunarodne zajednice pozivaju da se institucionalizuje izborni rezultat. Dmitrović kaže da opozicija može samo sebi da naškoti, jer kako kaže, ušli su u izborni proces po jasnim privilima za sve a sada se na njih žale.

Što se tiče navoda da se Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije miješa u izbore u Srpskoj, Dmitrović kaže da je normalno da Vučić komunicira sa predstavnicima vlasti u Srpskoj. Komuniciranje sa predstavnicima opozicije bi se moglo protumačiti kao miješanje u izbore, dodaje on.

Upitan da prokomentariše buduće djelovanje Predsjedništva BiH, on kaže da će "ono funkcionisati, te da Dodik ide u Sarajevo da štiri interese Srpske.