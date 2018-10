Opozicija namjerno zanemaruje strateški odnos Srpske i Srbije

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Dragan Kalinić smatra da pokušaj SzP da odnos Srpske i Srbije u narodu prikaže isključivo kao personalni odnos predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića i igru manipulacije i podrške predstavlja još jednu od "predizbornih podvala opozicije u Srpskoj".

"Opozicija namjerno zanemaruje činjenicu da je odnos Srpske i Srbije strateški odnos dvije zemlje, pri čemu je Srbija odlučna da se bori za Republiku Srpsku, ali i da poštuje dejtonski definisanu BiH, kao što i mi u Srpskoj iskreno želimo ekonomski jaku i politički i bezbjednosno stabilnu Srbiju jer je to u interesu i Republike Srpske, ali i same BiH ako to oni uopšte žele da vide u Sarajevu", istakao je Kalinić.

On je ocijenio da "frustrirana opozicija jednostavno na to nema valjan odgovor, osim izliva bijesa pri svakom susretu Dodika i Vučića i izmišljanja da se Srbija navodno miješa u izbore u Republici Srpskoj".

"Nesumnjivo je da je, zahvaljujući Dodiku i Vučiću, saradnja sa Srbijom nadmašila u kvalitetu i kvantitetu ono što smo imali u vrijeme Slobodana Miloševića ili Vojislava Koštunice. Naš narod to vidi i svim srcem odobrava", rekao je Kalinić.

On je izrazio nadu da će ta saradnja biti nastavljena i u budućem periodu, posebno u oblasti ekonomije, jer u Republici Srpskoj postoje brojna uspješna mala i srednja preduzeća kojima treba pomoći da nađu strateške partnere u velikim sistemima u Srbiji, a i Srbija može da osnuje sestrinske firme u Republici Srpskoj jer su značajni privredni i poljoprivredni resursi neiskorišteni.

"Za neko buduće vrijeme, koje će sigurno doći, važno je i da što više građana Republike Srpske aplicira po mnogo jednostavnijim procedurama i za državljanstvo Srbije. To Hrvati odavno praktikuju. Takođe, zašto Srbija ne bi svojim izbornim zakonom omogućila da u njihovom parlamentu mogu biti birani i poslanici Srbi iz dijaspore, a prije svega iz Republike Srpske. Te dvije stvari nam niko ne može zabraniti i to bi trebalo uraditi što prije", ocijenio je Kalinić.