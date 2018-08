Opozicija koristi tragediju porodice Dragičević, na trgu su politički protesti

Nebojša Radmanović, potpredsjednik SNSD-a, kaže da saosjeća sa porodicom Davida Dragičevića, mladića koji je stradao u Banjaluci pod još nerasvijetljenim okolnostima, te da je stava da su institucije u rješavanju tog slučaja morale brže da rade.

Ipak, Radmanović je, gostujući u emisiji ATV-a "1 na 1", upozorio da opozicija pokušava da iskoristi ono što se dešava i naglasio da protesti na Trgu Krajine moraju biti riješeni.

"Strašna tragedija je pogodila jednu porodicu i svako ko normalno razmišlja mora da saosjeća sa tom porodicom. Moj stav je da su institucije sistema morale i trebale brže da rade da dođu do istine. Ovo što se sada dešava na Trgu je dio politike. Jedan dio opozicionih političara, za to postoje dokazi, okrenuo je te ljude na drugu stranu i dobili smo skupove koji postaju politika. I, kada se u jednu tragediju umiješaju političari - imate problem. Mi danas već pet mjeseci imamo proteste na glavnom trgu u Banjaluci... Sada se dešava nešto što ne možete da kritikujete zbog toga što saosjećate, ali vidite da Banjaluka nema trg, po njemu se određeno vrijeme ne može prošetati, da taj trg mijenja lice i to se mora riješiti", poručuje Radmanović.