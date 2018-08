Oglasila se američka ambasada, Dodik odgovorio: Žele unitarnu BiH

Oglasila se američka ambasada. Tvrde da su jučerašnje izjave Milorada Dodika izmišljotine i laži. Uvjeravaju da je sporazum koji je USAID potpisao sa Savjetom ministara BiH transparentan, i da će grant od osam miliona dolara otići za borbu protiv korupcije. Poručuju da sve projekte rade isključivo uz konsultacije sa domaćim vlastima, i da su ponosni na njih. Milorad Dodik odgovara - sve je to maslo ambasadorke SAD-a, a cilj je miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.

Američka ambasada, u svom saopštenju, bavila se i imovinom predsjednika Republike, a njegov potez okarakterisala je lično motivisanim.

"Kao i uvijek, Vlada SAD svoje projekte implementira uz punu koordinaciju sa domaćim vlastima te u skladu sa domaćim zakonima. Lažne optužbe Milorada Dodika na račun projekta koji za cilj ima borbu protiv korupcije u javnom sektoru trebale bi da potaknu pitanja o njegovoj predanosti transparentnoj i efikasnoj vladavini, kao i o njegovim ličnim motivima, imajući u vidu nedavne izvještaje o nekrteninama i drugoj imovini u njegovom posjedu", stoji u saopštenju iz ambasade.

Milorad Dodik odgovara da je njegova imovina vidljiva i da stoji na raspolaganju, a da se pred izbore uvijek pokrene ista priča. Kaže i da poštuje aktuelnu američku administraciju, ali da je Morin Kormak produkt prethodne i da, kako tvrdi, Bosni i Hercegovini ništa nije donijela. Ostaje pri stavu da bi osam miliona dolara za borbu protiv korupcije zapravo moglo da ode na finansiranje pojedinijh medija i nevladinih organizacija koje, kako kaže, rade po nalogu onih koji su protiv RS.

"Oni stalno žele da unište RS i da naprave centralnu, unitarnu Bosnu. To je u redu sa stanovišta, ja razumijem šta oni žele. Ali je problem što naši ljudi to tamo ništa ne razumiju. To je dio Soroševe prakse od ranije, gdje USAID zajedno sa Soroševom agencijom ovdje na terenu pokušava da modelira politike", rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Za opoziciju je sumnja u grant i sporazum između USAID-a i Savjeta ministara promašena tema i skretanje pažnje sa stvarnih problema. Najavu predsjednika Srpske komentarisao je i predsjedavajući Savjeta ministara, Denis Zvizdić. Poručuje da su spoljna politika i međunarodne obaveze nadležnost institucija BiH, i da Savjet ministara za sporazum nije morao da traži mišljenje nižih nivoa vlasti. Milorad Dodik odgovara da je Zvizdić umislio da Bosna i Hercegovina može da funkcioniše bez svojih sastavnih dijelova.

"Sad on drži priču o tome. Pa ja bolje to znam od njega. BiH, u članu 3. Ustava piše, sastavljena je od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Gospodine Zvizdiću, naučite, to je jednostavna definicija. Iz toga se sve izvlači. Nema autonomne priče. Ako je tako, onda je to u redu. Nek nam vrate sve naše nadležnosti", poručuje Milorad Dodik, predsjednik RS.

U sporazumu piše da je Agencija za javne nabavke korisnik granta, ali da ona neće direktno dobijati sredstva, već će USAID u skladu sa svojim procedurama određivati implementatore projekta. Zato je predsjednik Republike poručio da će Srpska istraživati kome će otići taj novac i u šta će biti potrošen.