Odzvonilo manipulacijama drvoprerađivača, Vlada Srpske uvodi nove mjere

Odzvonio je kraj pilanama, i firmama koje se bave preradom drveta, a koje su do sada na razne načine manipulisale Šumama Srpske. Ne možete dokle hoćete, poručuju iz resornog ministarstva koje od iduće godine uvodi nove kriterijume.

Jedan od njih je da ta preduzeća moraju da imaju minimalno pet zaposlenih. Plan je da se tako stane u kraj malverzacijama, od preprodaje drvnih sortimenata do neprijavljivanja radnika.

"Do sada je bilo moguće da privredni subjekt koji ima samo jednog zaposlenog sklopi ugovor sa Šumama. Svi znamo da za manipulaciji u tim postrojenjima trebaju bar dva radnika da nose neku dasku i da ne može biti jedan radnik u pilani. Sada smo to doveli na nivo da je potrebno minimalno pet radnika i to ćemo da počnemo da primjenjujemo od Nove godine", kaže Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske.

Da je bez minimalno pet radnika proizvodnja nemoguća utvrdila je i analiza Vlade Republike Srpske. Do sada je 120 firmi poslovalo sa manje od pet zaposlenih a u nekim je prijavljen samo jedan ili dva. Sve to išlo je na štetu strateških kupaca "Šuma", kažu u Ministarstvu.

"Upravo ovom mjerom smo željeli eliminisati te negativne pojave, odnosno, omogućiti strateškim drvoprerađivačima veće količine sirovine. Mi smo i stručnim nekim analizama utvrdili da nije moguće organizovati najednostavnije procese prerade drveta bez minimalno pet radnika". kaže Goran Zubić, pomoćnik ministra za šumarstvo i lovstvo u Vladi Republike Srpske.

Ovakav potez sigurno će zaustaviti malverzacije trupcima, smatraju u prijedorskom gazdinstvu. U jednom od najvećih gadzdinstva koje iz godine u godinu posluje sve bolje, poručuju da su dosadašnje mjere Vlade urodile plodom, pa se nadaju da će i ova.

"Veoma često se može čuti da ima šverca robe ljudi koji imaju jednog ili dva zaposlena, dobiju te neke ugovore oni to ne propilaju na svojim pilanama nego ih prodaju dalje. Da bi se to sve izbjeglo, da bi se dala jedna dodatna ozbiljnost svemu tome, mislim da je ovo dobar put.

Ni tu nije kraj, jer će strožije mjere uslijediti primjenom novog Zakona o šumama. Drvoprerađivačima će biti zabranjeno dodatno prometovanje i preporadaja drvnih sortimenata, jer će otpremne iskaze od mjesta utovara do mjesta konačnog istovara pisati isključivo Javno preduzeće "Šume Republike Srpske".