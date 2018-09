Održavanje skupova grupe "Pravda za Davida" sa političkom konotacijom neće biti odobreno

Dragan Lukač, ministar policije RS rekao je da nema ništa protiv da grupa "Pravda za Davida" na Trgu Krajine u Banjaluci na miran i dostojanstven način, kao što su to do sada radili, pokuša da dođe do istine o stradanju pokojnog Davida Dragičevića.

"Policija nijednog trenutka nije spriječila da se okupe, bez obzira što nemaju odborenje za održavanje tih skupova, niti da iskažu svoje stavove iako su neki od njih u određenim trenucima znali da poprime tonove koji nisu baš najljepši za uvo s obzirom da su sadržavali prijetnje i tvrdnje koje nisu i ne mogu biti potkrijepljene dokazima i argumentima. NJihovo je pravo da na miran i dostojanstven način izraze svoja mišljenja, a policija je svako veče na Trgu, obezbjeđuje taj skup da ne bi upravo oni kao grupa imali problema sa nekim od građana koji se ne slažu sa tim njihovim stavovima", rekao je Lukač. On smatra da grupa "Pravda za Davida" treba da zadrži dostojanstven pravac djelovanja dok se ne dođe do pune istine i ne utvrdi šta se stvarno desilo sa pokojnim Davidom, te dok Tužilaštvo na kraju ne izađe sa dokazima i argumentima koji jedino mogu da budu vjerodostojni i istiniti. "Meni je drago što su došli advokati koji mogu da pomognu i porodici i grupi ali i svima nama da se dođe do istine. Riječ je o advokatima koji imaju veliko iskustvo i nadam se da će oni stvarno da pomognu. Već smo od nekih od njih čuli izjave da ne žele da se politika uključi u ovaj slučaj, jer bi oni napustili taj predmet ukoliko se bude politički djelovalo ili zloupotrijebila njihova imena, što smatram aposlutno ispravnim. Vidjeli smo više puta do sada da su mnogi političari, posebno iz Saveza za promjene, lešinarili nad ovim nesrećnim slučajem, pokušavajući za sebe da pribave neke političke poene i nastojeći da to okrenu u svoju političku korist - što je morbidno. To je neviđeno do sada i jasno govori da pojedini političari nemaju skrupula i ne prezaju ni od čega da bi došli na vlast", istakao je Lukač. Što se tiče grupe "Pravda za Davida", Lukač je naveo da postoje najave o održavanju nekih skupova u predstojećem periodu koji imaju veze sa politikom, ali nemaju sa traženjem istine u vezi sa pokojnim Davidom, što nikako nije dobro. "Takođe, zakazivanje skupa koji bi trebalo da se održi u vrijeme predizborne kampanje, a posebno u vrijeme predizborne ćutnje i pominjanje određenih datuma je nešto što ne može biti odobreno, jer to može samo da izazove probleme. Takvi skupovi mogu biti samo politički iskorišteni. Zato treba pustiti nadležne organe da završe svoj posao. Razgovarali smo i sa advokatima, bili su kod mene i u Tužilaštvu, sve će im biti omogućeno, dobiće sve informacije koje ih interesuju samo da se dođe do potpune istine i utvrđivanja šta se u suštini zaista desilo. Sve drugo bilo bi morbidna zloupotreba smrti mladića u političke svrhe", zaključio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u intervjuu Srni.