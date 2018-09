Odnosi Rusije i Republike Srpske odvijaju se uspješno

Značku sa zastavom Republike Srpske Vladimir Putin stavio je na rever nakon što ju je dobio od predsjenika Republike Srpske Milorada Dodika na početku sastanka.

Dva predsjednika razgovarali su o temama iz oblasti privrede, a posebno je bilo riječi o preradi nafte i ulja. I ovom prilikom Vladimir Putin podsjetio je na dobre odnose i uspješnu saradnju Rusije i Srpske.

"Htio sam da naglasim da odnosi između Ruske Federacije i Republike Srpske se odvijaju uspješno, 75 odsto spoljne trgovine vaše Republike je sa Rusijom posebno u oblasti privrede, kao i prerade nafte pripada našoj kompaniji. Sada imamo i dogovor oko direktne isporuke gasa i postoje odlične ideje i planove za remontni zavod", istakao je Vladimir Putin, predsjednik Rusije.

Predsjenik Srpske zahvalio je Vladimiru Putinu na principijelnom stavu Rusije kada je riječ o situaciji u BiH, ali i na pomoći Republici Srpskoj. Putin je kako kaže predsjenik Srpske upoznat i sa detaljima o Rafineriji nafte u Brodu gdje sa hrvatske strane postoje određeni zahtjevi u vezi sa ekologijom.

"Mi želimo da radimo sa vašim kompanijama, da radimo rekontukciju dvije termoelektrane, to i dogovaramo i to će biti uspješno okončano", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Vladimir Putin poželio je Miloradu Dodiku i uspjeh na predstosjećim izborima. Za koje se kako kaže nada da će biti organizovani na visokom nivou i uz poštovanje svih zakona. Sve najbolje za taj dan i Milorad Dodik poželio je ruskom kolegi s obzirom da Vladimir Putin 7. oktobra slavi rođendan. Na dnevnom redu našle su se i teme o projektu koji "Gasprom" želi da realizuje u Zvorniku, kao i o izgradnju rusko-srpskog centra u Banjaluci.

"Rusija je spremna da gradimo neke nove kapacitete koje su sada u začetku. Razgovarali smo, naravno, i o izučavanju ruskog jezika u Republici Srpskoj. Sve su to bile teme koje su važne za naš status. Predsjednik je naravno upoznat sa činjenicom da su 7. oktobra izbori, i poželio je da se to obavi u skladu sa zakonom, i mi to želimo, da budu fer i korektni i zakoniti izbori. Ono što svi znamo, 7. oktobra je i njegov rođendan, pa sam iskoristio priliku da mu čestitam i poželim sve najbolje", istakao je Dodik.

Pred početak sastanka Dodik i Putin odgledali su trku Formule 1 za Veliku nagradu Rusije koja je vožena u Sočiju. Predsjednici Rusije i Srpske trku su pratili iz svečane lože, zajedno sa drugim zvaničnicima. Ovo je drugi put ove godine da se Milorad Dodik sastaje sa prvim čovjekom jedne od najmoćnijih sila svijeta.