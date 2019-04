Odluka Ustavnog suda ne doprinosi suživotu u BiH 

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je uvjerenje da će na sutrašnjem sastanku političkih lidera u Srpskoj, u vezi sa odlukom Ustavnog suda da 9. januar nije prihvatljiv datum za proslavu Dana Republike, biti iskazano jedinstvo, te poručeno da se prestane sa politikom dvostrukih standarda, jer to nije formula za suživot u BiH.

Cvijanovićeva je rekla da će na sastanku biti razgovarano o tome kako ovu situaciju praktično prevazići i ponuditi rješenja, a biće riječi i o tome da se na drugačiji način urede međusobni odnosi u BiH.

"Moraće se preduzeti određene aktivnosti u Narodnoj skupštini, a za nas je važno da građani ne žele da se promijeni datum rođenja Republike", rekla je Cvijanovićeva i dodala da ova loša odluka Ustavnog suda integriše i homogenizuje građane i političku scenu u Srpskoj.

Ona je naglasila da je ovdje riječ o ciljanom napadu na identitet, funkcije, obilježja i osnove sistema Srpske.

"Smisleno je da se kao najvažniji politički subjekti držimo i nastupamo zajedno, jer to građani žele. Treba da izlazimo sa jedinstvenim rješenjima i da svaki put podignemo branu na napade ove vrste. Znam da su ovdje jednoglasne pozicione i opozicione stranke. Hoćemo da se prestane sa politikom dvostrukih standarda i da slobodno živimo, jer nikoga ne ugrožavamo i ne umanjujemo njihova obilježja i značajne stvari poput identiteta", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Dan Republike Srpske - 9. januar istorijska činjenica i da građani žele da ga praznuju, što su odlučili i na referendumu, održanom prije dvije godine.

Cvijanovićeva je ocijenila da je odluka Ustavnog suda, prema kojoj pojedine odredbe Zakona o Danu Republike Srpske nisu u skladu sa Ustavom, politička i na liniji ranijih odluka usmjerenih, orkestriranih, organizovanih i sinhronizovanih na ukidanje, razvlašćivanje i zatiranje identiteta Srpske, kao i na umanjivanje njenog značaja.

"U tome su učestvovali različiti akteri, od bošnjačkih i stranih sudija u Ustavnom sudu, kao i bošnjačkog političkog establišmenta i dijela međunarodne zajednice", navela je Cvijanovićeva i rekla da je to podsjeća na nekadašnje OHR-ovo razračunavanje sa Srpskom.

Ona je istakla da bošnjački političari sada govore da se ne mogu osporavati odluke Ustavnog suda, jer je on dejtonska kategorija, a lako zaboravljaju da Sud i Tužilaštvo BiH nisu ustavne kategorije.

"To što u Ustavnom sudu sjede strane sudije, pokazuje deficit BiH i njenog pravosuđa. Dan nastajanja Republike jeste 9. januar i njeno političko vođstvo zna da je to trn u oku bošnjačkim političarima, kao i djelu međunarodne zajednice. Taj datum definitivno potvrđuje činjenicu da je Republika rođena prije rata, da nije genocidna i da nije nastala u ratu", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je Srpska zajedno sa svojom teritorijom, institucijama i narodom verifikovana međunarodnim Dejtonskim sporazumom koji BiH drži na okupu.

"To bi trebalo pojačati odgovornost svih u BiH da kažu u redu, funkcionišemo na bazi mira više od 20 godina i to je formula na osnovu koje možemo da funkcionišemo, živimo jedni s drugima, imamo političko-ustavni sistem i izvršavamo svoje obaveze. Međutim, od samog početka imamo nastojanje da se devastira ili umanji značaj Dejtona, te da se po pravilu predstavnici Srpske redovno optužuju za njegove opstrukcije, iako oni upravo traže izvorni Dejton i njegovo očuvanje", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da odbijanje apelacije Narodne skupštine da 1. mart ili takozvani dan nezavisnosti BiH nije praznik svih konstitutivnih naroda, pokazuje dvostruke standarde međunarodne zajednice i institucija na nivou BiH.

"To je primjer nejednakosti, selektivnosti i obojenosti. Sjećam se kada je jedan bivši strani sudija u Ustavnom sudu BiH rekao da su se prije donošenja određene odluke konsultovali sa visokim predstavnikom. To je za mene bio ponor i to pokazuje totalnu devastaciju jednog sistema", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla za RTRS da upravo ovakve odluke podrivaju BiH, iako postoje brojne optužbe da to rade predstavnici Srpske.

"Svi ovi stari i novi primjeri su nas suštinski sve više odmicali jedne od drugih, uništavali međusobno povjerenje i uvjerenje da postoji iskreno partnerstvo od međunarodne zajednice, te da postoji jednak pristup svima", objasnila je Cvijanovićeva i dodala da pojedini predstavnici međunarodne zajednice, uz pojedine izuzetke iz EU, podgrijavaju blokadu iz Sarajeva kada je riječ o prioritetno važnom formiranju vlasti i organa na nivou BiH nakon izbora.

Ona je rekla da je građanima potpuno jasna namjera da se ubije praznovanje Dana Republike, kao i njihova opredijeljenost i prava da slave 9. januar, iako će ataci na taj praznik biti nastavljeni.

"Izlaziće se sa novim zakonskim rješenjima dok se neko ne umori - neko da napada, neko da trpi. U svakom slučaju, rješenja će biti", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da najave lidera SDA Bakira Izetbegović da će ljudi u Srpskoj odgovarati u budućnosti pred sudovima ako budu slavili 9. januar pokazuju koliko malo šanse ima BiH.

"Čak mislim da Izetbegović to radi namjerno. Politički posmatrano, mislim da radi dobar posao za Srpsku, jer su nam jasne neke nedoumice koje smo možda imali. Apsurdno je da kaže biće pravna država, a da najvažnije za tu pravnu državu bude da se obračunate sa 9. januarom. Imate BiH koja se uporno obračunava sa građanima, zabija im nož u leđa i urušava povjerenje, umjesto da pokaže da je prema njima dobronamjerna kao svaka normalna država. Ako je to koncept za neku zajedničku budućnost, ja je ne vidim", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je simptomatično to što je u Federaciji BiH većina nesprovedenih ili djelimično sprovedenih odluka Ustavnog suda, a građanima Srpske se za praznovanje 9. januara prijeti i zatvorom.

Cvijanovićeva je istakla da se ciljano skreće pažnja sa brojnih problema u Federaciji, poput segregacije đaka u vidu "dvije škole pod jednim krovom", uslova za povratnike i slično.

Ona je navela da se treba baviti suštinskim i životnim stvarima u BiH, povećavati plate i penzije i otvarati nova radna mjesta, a da svako praznuje ono što smatra da je dio njegovog nacionalnog identiteta.