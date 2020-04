Odluka o Trgovskoj gori "ispod žita"?

Nije dovoljno što nas godinama ignorišu kada je radioaktivni otpad u pitanju a sada su, "ispod žita", odradili ozbiljan posao u vezi Trgovske gore, kaže za ATV Mario Crnković, ekološki aktivista iz Novog Grada.

Ne može da se načudi hrvatskoj odluci da se bivše vojno skladište Čerkezovac u Dvoru, preda na upotrebu Fondu koji zbrinjavanja radioaktivni otpad iz Krškog.

"Potencirati uspostavljanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Dvoru u jeku pandemije, u vremenu kada su svima nama prilično vezane ruke što se tiče aktivizma i svih stvari koje smo do sada radili, to učiniti za vrijeme kovida 19 je stvarno nisko, da ne koristim neku oštriju riječ", rekao je Mario Crnković, Eko tim Novi Grad.

Vrijeme je za tužbu, smatra Crnković. Načelnik opštine smatra da sve što Hrvati rade vodi ka tome da je odlagalište, na 300 metara vazdušne linije od centra, završena stvar. Posljednja odluka pogotovo.

"Gdje se podrazumijeva uzimanje podataka vezanih za seizmologiju, hidrologiju, zemljište pa čak i raspisane su stvari koje se tiču mjerenja prirodne radioaktivnosti na ovom području", istakao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

U Novom hvale svakodnevne napore srpskog člana Predsjedništva BiH i srpskih ministara u Savjetu ministara na rješavanju pitanja Trgovske gore. Kažu, prvi put osjećaju značajnu podršku sa nivoa BiH.

Postoji mogućnost pokretanja arbitražnog spora ako Hrvati i dalje budu insisitrali da Trgovska gora bude definitivna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada. Ipak, mnogi se nadaju da će ovo pitanje biti riješeno diplomatskim putem.

Odluka da se Čerkezovac ustupi Fondu za zbrinjavanje nuklearnog otpada je neprihvatljiva, poručio je srpski član Predsjedništva BiH. Hrvatska nas ignoriše, kaže Milorad Dodik. I to redom, od Predsjedništva do opština.

"Vidimo da Hrvatska nastavlja sa tim aktivnostima, a i mi ćemo nastaviti sa aktivnostima koje su protiv. Za nas je to neprihvatljivo, to nije dobar gest same Hrvatske, nekorektno je i prema Republici Sepskoj i prema BiH i naravno da ćemo iskoristiti sve mehanizme da se borimo protiv toga", naglasio je MIlorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Jedan od načina je formiranje tijela koje bi koordinisalo aktivnosti institucija od lokalnog do zajedničkog nivoa, zatim ekspertskog i pravnog tima što če, Savjetu ministara, predložiti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Ministar Staša Košarac smatra da će se proces morati voditi kroz arbitražu pred međunarodnim sudom i iz tog razloga će se tražiti okivir za međunarodno-pravno djelovanje. Eventualna izgradnja odlagališta, na granici sa BiH ugrozila bi zdravlje blizu 250 hiljada stanovnika iz 13 opština u slivu Une.