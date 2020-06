Odluka o pomjeranju izbora ugrožava lokalne zajednice

Odluka Centralne izborne komisije da lokalni izbori budu prolongirani i održani 15. novembra, a ne 4. oktobra, ugroziće funkcionisanje svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, poručuju gradonačelnici Banjaluke, Doboja i Trebinja.

Prvi čovjek najvećeg grada Srpske Igor Radojičić kaže da novoizabrani predstavnici vlasti u tom slučaju neće moći na vrijeme donijeti budžet za 2021. godinu. Ako se u obzir uzme spor proces konstituisanja vlasti u BiH, to znači da ćemo u najboljem slučaju konstituisanje novih skupština sa novim odbornicima imati oko nove godine, a donošenje ključnih odluka i akata tek mnogo vremena kasnije, kaže Radojičić.

"Po zakonu i običaju u decembru se donosi ne samo budžet, nego i svi godišnji planovi za komunalije, saobraćaj, kulturu, turizam, sport, a ako se održe izbori 15. novembra vjerovatno neće biti konstituisanih organa koji mogu da donesu te odlukei gotovo je izvjesno da će sve lokalne zajednice u narednu godinu ući, u najboljem slučaju, sa privremenim finansiranjem", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Nakon nezakonitog izbora članova CIK-a, nismo ni očekivali ništa drugo nego nezakonitu odluku o raspisivanju izbora, poručuje gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Pomjeranje izbora najveće posljedice ostaviće na one lokalne zajednice u kojima ne bude stabilna skupštinska većina, jer tek nakon konstituisanja skupštine počinju komplikovani međustranački razgovori, izbori načelnika odjeljenja i drugih organa.

"Potvrđivanje mandata za izabranu novu skupštinu i gradonačelnika je 30 dana nakon izbora, to je u ovom slučaju 15. decembar, i u tom momentu vi treba da napravite skupštinsku većinu, trebate donijeti najvažniji akt za 2021. godinu, a vi nemate dovoljno vremena jer to je nekih 15 dana što sigurno nije dovoljno znajući da je katolički božić 25-og, da dolaze novogodišnji praznici, pravoslavni Božić i sve će nas to usporiti", kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Kao neko ko je bio član izborne komisije, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić poručuje, jasno je definisano koji je maksimalan rok za prolongiranje izbora, a to je 30 dana. Uostalom, nisu oni bez razloga sve ove godine održavani u oktobru, kaže Ćurić.

"U ovom slučaju vi nemate vremena da sprovedete sve procedure koje su neophodne i da novi saziv usvoji budžet. Tako da je sigurno specifična situacija i nije to bez razloga komentarisano da nema potrebe da se odgađaju izbori i da trebaju biti u periodu kada je inače planiranom, samo pod nekim možda skraćenim procedurama i rokovima, što je takođe bilo izvodljivo", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Odluka o odgađanju lokalnih izbora u BiH samo je nastavila seriju nezakonitih radnji u izbornom procesu 2020. godine. Republika Srpska nada se pravovremenoj reakciji Ustavnog suda BiH, poručuju oni koji su na čelu lokalnih zajednica. Zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o pomjeranju izbora pondio je SNSD, odnosno Klub poslanika te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske.