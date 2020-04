Odlični uslovi u graničnim karantinima u Republici Srpskoj

Granični karantin prva je adresa svim državljanima koji se iz inostranstva vraćaju u BiH. Jedan od najprometnijih je onaj na lokaciji starog carinskog terminala u Gradišci. Tu, svi oni koji pređu obližnji granični prelaz, provedu 24 sata.



Obezbijeđeni su im obroci, topla voda, i kreveti u dvije vrste objekata. Muškarci su smješteni u šatorskom karantinu, a u svakom od njih po nekoliko kreveta, udaljenih jedan od drugog, čista posteljina i prijatna, sobna temperatura.

Među onima koji su karantinskim smještajem najzadovoljniji je Mirjana Đalić iz Doboja. Iako je puštena u kućnu izolaciju, karantinski period će, po svemu sudeći, pamtiti. I to po dobrom.

"Toliko su me lijepo primili da mi je bilo lijepo da bih ostala cijeli život tu. Hrane, nekoliko su puta došli oni ljudi koji služe tu. Meni, hoćeš Miro jesti, nisam gladna. Nov krevet, nov dušek, nov jastuk, nov jorgan, to je sve novo, to je čisto, uredno, ja bih tu cijeli život ostala", rekla je Mirjana Đalić iz Doboja.

Opštirnije u Centralnim vijestima ATV-a.