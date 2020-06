Odbrana generala Mladića isfrustrirana ponašanjem Haškog suda

Član tima odbrane generala Ratka Mladića advokat Branko Lukić izjavio je Srni da je odbrana isfrustrirana zbog ponašanja haškog suda prema lošem zdravstvenom stanju generala Mladića, kojem je krvna slika sve lošija.

On je ponovio da je odbrana tražila u najnovijem podnesku da generala Mladića makar smjeste u bolnicu, jer je očito da mu je svaki dan gore i svaki dan mu je gora krvna slika.

"Baš smo isfrustrirani. Ne dozvoljavaju posete nikome, ulazak u zatvor, tako da imaju dobar izgovor u koroni", rekao je Lukić.

Prema njegovim riječima, najdalje što je odbrana mogla da dopre jeste to što je pomoćnik ministra pravde Srbije Čedomir Backović iznio 8. juna pred Savjetom bezbjednosti UN problem da se od Mladićeve porodice kriju izvještaji o njegovom zdravlju.

"A da li će njima, odnosno sudu, da dopre do mozga, to niko ne zna. Mi smo u njihovoj milosti i nemilosti. Ne možemo ništa da diktiramo. Mi smo uradili sve što smo mogli, doprli smo i do Saveta bezbednosti koji im je šef. Nema se šta pričati o generalovom zdravlju, svi znaju sve, ali zabadava", naveo je Lukić.

On je podsjetio da u haškom sudu ne daju nikome da uđe u pritvor u posjetu.

Lukić je napomenuo da je odbrana i ranije govorila da ne operišu generala Mladića, jer mu je loša krvna slika.

"Ne treba biti doktor pa da znaš da ne treba da operišeš nekog ko ima vrlo nisku krvnu sliku. Oni ga operisali i sad se čude što je loše. A, kako naši doktori vide iz nalaza, izgleda da ima unutrašnje krvarenje", dodao je Lukić.

On je naveo da odbrana i porodica ne mogu ni da vide generala Mladića, a kamoli da ga srpski ljekari pregledaju, nego mogu samo da ukazuju sudu šta simptomi govore.

"Prvo smo se protivili operaciji, a kad smo mislili da smo uspeli i da ga neće operisati, jer je počela korona, oni su ga samo zgrabili i odveli u bolnicu i operisali, jer su znali da mi više sa njim ne možemo da kontaktiramo", kaže Lukić.

Prema njegovim riječima, kada su generala operisali, krvna slika nastavila je da "pada", daju mu lijekove da mu poprave krvnu sliku, ali ona je sve lošija, dok srpski doktori kažu da je to znak da ima unutrašnje krvarenje.

Bivši načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić operisan je 28. marta od benignog tumora debelog crijeva, bez znanja porodice i advokata. Oni su obaviješteni tek kada je general ušao u operacionu salu, kao i nakon zahvata kada se probudio.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je 22. novembra 2017. godine generala Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnih ratnih zločina tokom rata u BiH.

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, nasljednika Haškog tribunala, odlučilo je u martu ove godine da do daljeg odgodi usmeno izlaganje žalbi na presudu Mladiću.

Mladić je u pritvoru u Hagu od ljeta 2011. godine, kada je uhapšen u Srbiji, a suđenje je počelo 16. maja 2012. godine.