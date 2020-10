Odbornici SO Laktaši usvojili rebalans budžeta za 2020. godinu i nacrt budžeta sa sljedeću

Odbornici skupstine opštine Laktaši podržali su nacrt rebalansa budžeta za 2020. godinu. U odnosu na planiranih 18 miliona maraka, budžet je umanjen na 16,9 miliona maraka, a glavni krivac je pandemija korona virusa. Rukovodstvo opštine očekuje da će realizovati rebalansirani budžet.

"Još ćemo vidjeti do izrade prijedloga da li će se moći smanjiti još određene pozicije, tako da ne bi bilo deficita. Bilo je određenih ustanova i budžetskih korisnika koji nisu u određenom periodu radili, tako da smo sukcesivno smanjivali svima i mislim da nismo ugrozili finansiranje ni jednog budžetskog korisnika", kazao je Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši.

"Umanjeni dio se odnosio na manifestacije koje nisu održavane. Znano svi da nije mnogo manifestacija održavano povodom kovida tako da su neke manifestacije odložene, nisu ni održane na taj način smo smanjili troškove. Korisnici kojima je to stvarno potrebno sigurno neće biti oštećeni i mislim da ćemo do kraja godine ispoptovati sve naše korisnike", ističe Boris Spasojević, predsjednik SO Laktaši.

U Laktašima su spremili i nacrt budžeta za iduću godinu, u iznosu od 17,5 miliona maraka, koji su odbornici podržali.

Iako opština Laktaši spada u red izrazito razvijenih opština, naš budžet godinama nije razvojni, i to zbog, neravnopravne raspodjele prihoda od PDV-a, kažu u Laktašima.

Uprkos tome, nastaviće započete projekte poput uređenja obala Vrbasa i Turjanice, opremanja komunalnog preduzeća, "utopljavanja" vrtića. Obilaznica oko Laktša je jedan od prioriteta.

"Uradili smo projektu dokumentaciju, trebalo bi sada da krenemo u rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i da na taj način riješimo problem saobraćaja kroz centar Laktaša", dodaje Karapetrović.

U Laktašima, vjeruju da će, uprkos poteškoćama zbog korona virusa, njihova jaka privreda i privrednici, kao i građani, napuniti planirani budžet za sljedeću godinu. Za uzvrt, rukovodstvo opštine potrudiće se da sve službe funkcionišu normalno i budu na usluzi privredi i stanovništvu. Za neke od projekata i investicija, dobro će doći pomoć iz međunarodnih izvora.