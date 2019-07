Odbornici odbili kreditno zaduženje opštine Teslić

SDS-ovce je naljutilo to što kreditno zaduženje Teslića od šest i po miliona nije uvršćeno u Dnevni red. Nezadovoljni su što im je skupštinska većina, na jučerašnjoj sjednici lokalnog parlamenta, vratila na doradu i Plan kapitalnih investicija. Kažu, sve to je na štetu građana.

"Njen procenat zaduženosti i sa planiranim kreditom ne bi prošao 9%, a vi znate da je dozvoljeno 18%. Ugroženost budžeta ne postoji i on je u potpunosti stabilan", kaže Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

Plan treba doraditi, a kredit od šest i po miliona nije samo za projekte već i za tekuće obaveze, što je za skupštinsku većinu nedopustivo, kaže Predrag Markočević, potpredsjednik skupštine. Smatra da bi sve to opštinu gurnulo u bankrot.

"Ne bi se mogle izmirivati tekuće obaveze. Prenositi na nas odgovornost što je Miličević doveo opštinu do bankrota, u najmanju ruku je nekorektno. Naglašavam, on je načelnik sedam godina i isključivo je kriv za takvo stanje", kaže Predrag Markočević, potpredsjednik SO Teslić.

Za neke od projekata, sredstva treba tražiti i od republičke vlasti, ali Miličević o tome ne želi ni da čuje, kažu odbornici skupštinske većine. Smatraju, sve to govori o zamjeni teza. Ne koče oni razvoj Teslića, već je odgovornost isključivo na Miličeviću.

"Da možemo da dobijemo pomoć za konkretne projekte, ali to zaista možemo samo zajedničkim snagama i to niko ne smije da sabotira, ko god on bio ovdje u opštini Teslić", kaže Mišo Stojanović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a.

"Apsurdno je da se te pare ne uzmu. Ono što nije u mogućnosti da se dobiju sredstva od Vlade ja se slažem da treba da se uzme kredit. Ali, treba da se sjede i dogovori šta su to prioriteti. A, ne jedan čovjek da odlučuje šta su prioriteti", kaže Miroljub Letić, predsjednik SO Teslić.

Pres konferencija Miličevića i njegovih saradnika u Opštinskoj upravi počela je prepirkom sa Predragom Markočevićem, kojeg je Miličević udaljio iz sale.

Kaže, ne želi da borave u istoj prostoriji. Simptomatično ili ne, slično je Miličević juče uradio i sa SNSD-ovim Draganom Bogdanićem, na sjednici lokalnog parlamenta. Markočević smatra da Miličević sve to radi kako bi se ogradio od SNSD-a, sačuvao funkciju i dodvorio Mirku Šaroviću koji ga je nedavno porazio na izborima za predsjednika SDS-a.