Odbijena inicijativa SDS-a o sazivanju posebne sjednice NSRS

Propala je inicijativa kluba poslanika SDS-a za održavanje posebne sjednice o utvrđivanju autentičnosti dokumenta "Programa reformi BiH". U namjeri da raspravljaju o dokumentu, o kojem su već jednom raspravljali, spriječilo ih je to što nemaju dovoljno ruku. Lider SDS-a Mirko Šarović, danima insistra na hitnoj sjednici Skupštine, čiji stavovi, kako je jednom rekao, za njega nisu obavezujući. Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik za ATV kaže da je dirljivo kada predsjednik SDS-a, Mirko Šarović, kaže da nešto razumije.

"Pohvalno je slušati Šarovića kako ga odjednom zanima stav Narodne skupštine i institucija Republike Srpske. Dramatično je gledati Šarovića kako nije u stanju voditi ni sopstvenu stranku, jer više ni sam ne zna ko pregovara sa SNSD-om, pa u sve sumnja. Patetično je kada Šarović priča o patriotizmu, lažnom ili pravom, jer nisam siguran da i sam zna razliku između ta dva pojma. Ali moram priznati da me ganuo, i da je jako dirljivo kada on kaže da nešto razumije", poručuje predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Dok su u SDS-u sigurni da su na dobrom putu, i da će kad tad sjednica biti održana, prvi čovjek Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, poručuje da prije toga treba da ispoštuju procedure

"Inicijativa kluba poslanika Srpske demokratske stranke za održavanje posebne sjednice, dakle ne definiše se datum nego se traži održavanje posebne sjednice kojoj takođe nedostaje određen broj potpisa narodnih poslanika kako to poslovnik predviđa", kaže predsjednik NSRS, Nedeljko Čubrilović.

"Mi imamo poslovničku mogućnost da obezbijedimo i da obavežemo kolegijum Republike Srpske, odnosno Skupštinu Republike Srpske da se posebna sjdnica održi i tvrdim vam odgovorno da ćemo obezbijediti poslovničku mogućnost da se ta sjednica održi. Ne mogu prejudicirati kada, ali u vrlo kratkom roku", kaže poslanik SDS-a, Miladin Stanić.

Ne treba zaboraviti ni to da su poslanici opozcije u toku rasprave o Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, napustili salu. Ovaj put bi da raspravljaju o NATO integracijama, MAP-u i ANP-u. I to je moguće, ali samo ako se ispune uslovi.

"Ili da obezbijedi jednu trećinu narodnih poslanika ili 3.000 potpisa građana. Ako je gospodin Šarović u poziciji da to obezbijedi - nemam ništa proti", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

"Svako ima pravo, i on kao predsjednik stranke koja jeste parlamentarna da pokuša da sazove neku sjednicu skupštine sa temomom za koju misli da je potrebna on za to mora imati dovoljan broj glasova. Ako on to uspije da sakupi vjerovatno će uspjeti da sazove i sjednicu, ako ne, žao mi je, moraće da skupi neki broj glasova koji je potreban" kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač.

Dok SDS-ovci čekaju priliku za posebnu sjednicu, čeka ih i rasprava o nekoliko važnih zakona na sljedećoj redovnoj sjednici. Sjednica koja slijedi važna je i za sedmoro socijalista, koji su podijelili strane. Sigurno je da će se već tada, neki odnosi iskristalizovati. U Nezavisnom klubu Socijalističke partije, za sada vjeruju da će zajedno sa ostala dva poslanika djelovati svi za jednog, jedan za sve.

"Ja se iskreno nadam da ćemo mi i dalje sarađivati, nas sedmoro nikada nismo ni prestali da sarađujemo, i gotovo sam siguran da ćemo nas sedmoro ostati i dalje funkcionisati kao jedno u budućnosti", kaže Maksim Skoko, šef Nezavisnog kluba poslanika SP-a u NSRS.

Ono što je sigurno, Socijalisti, iako podijeljeni nastavljaju djelovanje uz vladajuću koaliciju. Kolegijum Narodne skupštine, zbog neusklađenosti sa procedurama, odbio je inicijativu kluba poslanika PDP-a o obilježavanju službenih vozila.