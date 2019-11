Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica /SDS/ podržao je zaključak Narodne skupštine Republike Srpske da zaduži Vladu da donese zakon i rehabilituje sve žrtve nesutavnog ponašanja visokih predstavnika u BiH, naglasivši da je u vezi s tim trebalo da bude postignuto srpsko jedinstvo.

"Ta takozvana 'bonska ovlašćenja' bila su mehanizam za urušavanje Dejtonskog sporazuma, za nametanje raznih odluka, smjee ljudi koji su u potpunosti poštovali izvorni Dejtonski sporazum i koji su se 100 odsto pridržavali potpisa na tom sporazumu", rekao je Bjelica novinarima na Sokocu.

Napomenuvši da bez obzira na to što je Upravni odbor Savjeta za provođenje mira odbacio zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, Bjelica je ukazao da je velika stvar i veoma je bitno da naš narod i naša Republika daju bar moralnu satisfakciju svima koji su pretrpjeli antidejtonsko djelovanje visokih predstavnika.

Bjelica je naglasio da bi svi koji su bili na udaru nezakonitih, neustavnih i antidejtonskih odluka visokih predstavnika trebalo da reaguju, jer takozvana "bonska ovlašćenja" nemaju nikakvo utemeljenje i korištena su za politički obračun sa pojedincima i institucijama.

"Prvi sam iz SDS-a koji je 7. marta 2003. godine to osjetio na svojoj koži. Tada sam bio na poziciji predsjednika Skupštine grada tadašnjeg Srpskog Sarajeva, direktor Direkcije SDS-a i predsjednik Gradske organizacije SDS-a. Tog dana dobio sam telefonski poziv od visokog predstavnika Pedija Ešdauna koji me obavijestio da je donio odluku da me smijeni sa svih funkcija zbog, kako je rekao, antidejtonskog djelovanja i pomoći licima optuženim od Haškog tribunala", podsjetio je Bjelica.

On je dodao da te optužbe nisu imale nikakve veze sa istinom niti su imale pravno utemeljenje.

Bjelica je dodao da nije imao pravo na rad, zdrvstveno i penziono osiguranje i da je to trajalo skoro 10 godina, ostavivši velike posljedice kako na njega tako i na njegovu porodicu i prijatelje.

Komentarišući činjenicu da zaključci Narodne skupštine Srpske kojima se odbacuju svi akti koji su protivustavni i nisu u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH nisu jednoglasno usvojeni i da nije postignuto srpsko jedinstvo, Bjelica je podsjetio da je on uvijek zastupao politiku zajedničkog nastupa i kada je riječ o međunarodnoj zajednici i kada je riječ o Sarajevu.

"Ne moramo mi biti u nekim koalicijama i savezima, grliti se i ljubiti između sebe. Zato i postoje različite partije jer imaju različita mišljenja o nekim stvarima, ali kada je riječ o ovakvim pitanjima kao što su bili na posebnoj sjednici mora postojati jedinstvo. Da postoji jedinstvo, teže bi se visoki predstavnici odlučivali da donose neke mjere", istakao je Bjelica.

On je naglasio da ako BiH misli u Evropu, a ogromna većina građana Republike Srpske je opredijeljena za Evropu i EU, sigurno je da sa ovakvim ovlašćenjima visokih predstavnika i uopšte sa njegovim boravkom u BiH ne može ići.