Odbačeni od vlasti našli prostor u SDS-u!?

Šta se dešava u SDS-u?! Nakon lokalnih izbora počele su velike promjene u ovoj stranci, a proces "stabilizacije" partije doveo je do prodiranja raznih odbačenih tajkuna, bivših funkcionera i direktora iz vlasti u SDS.

Pa su se tako u posljednjih mjesec dana SDS-u privukli razne osobe koji su do juče važile za bliske saradnike vlasti i ljude sa podebljim "dosijeom" sumnjivih poslova i radnji zbog koih su i otjerani iz vlasti.

Kako saznaje portal buka.com, najveće promjene dešavaju se u banjalučkom SDS-u, u kojem je od dolaska biznismena Milana Radovića nastala potpuna čistka prijašnjih kadrova, kako onih koji su odavno zaslužili da "odlete", tako i onih koji su održali SDS u Banjaluci na kakvim-takvim nogama.

Ulaskom Radovića u SDS otvorena su vrata i mnogim kontroverznim funkcionerima koji su uz pomoć vlasti u proteklih 15 godina stekli ogromno bogatstvo. Najbolji primjer za to je priklanjanje SDS-u Nedeljka Kesića, dugogodišnjeg direktora Hidroelektrana na Vrbasu, koji je do juče bio odan vlasti, te koji je iza sebe ostavio ogroman broj afera.

Zanimljivo je da je Kesić prije dvije godine smijenjen sa funkcije direktora u Hidroelektranama i to nakon niza tekstova portala buka.com o kriminalu ogromnih razmjera i sticanju enormnog bogatstva ovog čovjeka na račun budžeta. Tada mu je, navodno, rečeno da će dobiti novu funkciju, ali je u stvari to bio njegov kraj, odnosno nezvanična šut karta. Kesić je i nakon toga u nekoliko navrata govorio da je on privržen vlasti, da bi danas, shvativši da je izbačen iz svih opcija tražio povratak na scenu preko SDS-a.

Tačnije, on je to uradio preko svog sina Sretena, koji se učlanio u SDS prije nekoliko dana, a koji vodi sve privatne biznise kojima se bavi porodica Kesić. Od ugostiteljstva do nafte... A Nedeljko je, prema informacijama koje je dobio pomenuti portal iz SDS-a, postao partner novog vrha ove partije u Banjaluci.

Prema riječima iz SDS-a, Milan Radović je, pored činjenice da je u kratko vrijeme SDS u Banjaluci okružio ljudima koji su dosada bili bliski vlasti, doveo stranku u stanje unutrašnjeg sukoba između novopridošlica i onih koji su do sada održavali stranku.