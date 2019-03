Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je danas da će se odazvati pozivu lidera SNSD-a Milorada Dodika za sastanak koji će biti održan 25. ili 26. marta, a da će odluke o svemu donositi Glavni odbor stranke.

Govedarica je rekao da sa SNSD-om neće pregovarati o formiranju Savjeta ministara BiH i da ne želi razgovor o nekoj podjeli funkcija.

"Zaključcima Glavnog odbora SDS svojevremeno smo jasno rekli da želimo da razgovaramo sa svim parlamentarnim političkim organizacijama iz Republike Srpske na državnom nivou, da razgovaramo, ne da pregovaramo", rekao je Govedarica novinarima u Bijeljini gdje je danas učestvovao u radu Političke akademije SDS-a.

On je naveo da očekuje ozbiljan razgovor o problemima u Republici Srpskoj i o strateškim politikama, odnosno ciljevima kojima stremi Srpska.

"Mi ćemo čuti šta konkretno u ovom slučaju nudi SNSD. Nisam za to da razgovaramo o nekim podjelama funkcija, mene to ne zanima, zanimaju me strateške politike Republike Srpske na državnom nivou vlasti", rekao je Govedarica.

Govedarica je negirao da je stranački funkcioner Mirko Šarović rekao da se neće odazvati sastanku o formiranju vlasti.

"Potrebna nam je komunikacija, jer samo tako možemo da dođemo do rješenja, a kada nemamo komunikaciju ili je ona svedena na loš nivo dolaze problemi", ocijenio je Govedarica.

Govoreći o pozivu na saradnju SDS-a i SDP-a o zajedničkom djelovanju na nivou BiH, Govedarica je naveo da se o tome razgovara i da je jedna od tema definisanje određenih zakonskih akata koji su potrebni i Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao što je Izborni zakon BiH.