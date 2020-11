Od sutra primjena novih prava osiguranika

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske od sutra će moći da koriste nova prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno u oblasti produžene medicinske rehabilitacije koja se, između ostalog, odnose na one koji su preležali virus koronu, kao i na djecu do 15 godina.

Iz Fonda su naveli da sutra počinje primjena propisa kojim je, između ostalog, omogućeno osiguranicima koji su preležali infekciju virusom korona na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije.

Ovo pravo ostvaruje se na osnovu otpusnog pisma iz bolnice, na prijedlog nadležnih ljekara specijalista.

Izmjenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju omogućena je rehabilitacija i osiguranicima poslije akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali neki operativni zahvat na srcu.

Novina je i da će djeca do 15 godina, kada je to neophodno, moći da odlaze na produženu medicinsku rehabilitaciju, više puta u toku godine, i to samo na uputnicu porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja.

Iz FZO podsjećaju da su prije nekoliko godina omogućili da djeca do 15 godina imaju pravo svake godine na rehabilitaciju.

- Takođe, tada smo i djeci do 18 godina omogućili rehabilitaciju bez komisijskog odlučivanja i ograničavanja trajanja rehabilitacije - navodi se u saopštenju.

U slučajevima posttraumatskih stanja, odnosno preloma kod djece, još ranije je omogućeno da se djeci obezbijedi direktan pristup rehabilitaciji i nakon vanbolničkog zbrinjavanja.

- Dakle, sada je učinjen još jedan iskorak i nastavljen je kontinuitet u obezbjeđivanju što kvalitetnije zdravstvene zaštite najmlađih. Takođe, proteklih godina, pored za djecu, dostupnost medicinske rehabilitacije je naročito unaprijeđena i za lica sa invaliditetom, ali i za osiguranike sa drugim oboljenjima i stanjima - navodi se u saopštenju.

Da pored proširenja prava, nastoje i pojednostaviti procedure ostvarivanja prava, iz FZO potvrđuju i novim primjerom jednostavnije procedure kod odobravanja produžetka medicinske rehabilitacije.

Ranije su osiguranici sami morali da podnesu zahtjev stručnoj komisiji da im se odobri veći broj dana rehabilitacije, dok će sada zdravstvena ustanova u kojoj se liječi osiguranik podnositi zahtjev za produžetak rehabilitacije.

Pored novina u oblasti produžene medicinske rehabilitacije, od sutra će lijekovi "enoksaparin" i "dalteparin", koje najčešće koriste trudnice kod trombofilije i venske tromboze, ubuduće ići na teret Fonda, a ne domova zdravlja.

- Zahvaljujući tome, očekujemo da će ovi lijekovi biti dostupniji trudnicama, a istovremeno ćemo značajno finansijski rasteretiti domove zdravlja. S obzirom na to da su pomenuti lijekovi predstavljali veliko finansijsko opterećenje za domove zdravlja, dešavalo se da ih trudnice same moraju da kupuju, jer ih nije bilo u domovima zdravlja, i naknadno refundiraju troškove od Fonda - navode iz FZO Republike Srpske.

Osiguranicima za vrijeme bolničkog liječenja biće ubuduće dostupan novi lijek "ertapenem".

Riječ je o antibakterijskom lijeku koji je namijenjen prvenstveno liječenju djece, ali i odraslih u slučajevima infekcije kože i mekih tkiva kod dijabetičnog stopala, akutnih ginekoloških infekcija i drugog.

U saopštenju se naglašava da navedena proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja potvrđuju opredijeljenost FZO Republike Srpske da, kada god se ukaže finansijska mogućnost, rade na dodatnom poboljšanju zdravstvene zaštite građana Srpske i da je to njihov prioritet.