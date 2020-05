Od septembra promjene u školskom sistemu

Nova školska godina donosi promjene i u školskom sistem. “Dositej” i “E-dnevnik” biće uvedeni u sve škole, a planiran je i novi standard udžbenika. To podrazumijeva definisanje primarnog znanja, koliko će se šta i odakle učiti. Kako bi sve to bilo realizivano očekujemo dobru saradnja sa nastavnim kadrom, kaže ministar prosvjete Natalija Trivić.

"Sa novom školskom godinom uspostavljamo platformu koja nam mijenja osnovnu paradigmu obrazovanja i učenja, jer želimo da naučimo djecu kako da uče i kako da primjenjuju podatke kako bi stekli znanja koje im neće biti samo reproduktivno zbog ocjene, nego da to znanje mogu primijeniti i praktično", kaže Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Do kraja maja biće predložen novi nastavni plan i program koji je usklađen sa akcionim planom Vlade Srpske usvojenim u decembru prošle godine. Po njemu će učenicima sedmih, osmih i devetih razreda, uz redovne predmete, biti ponuđeni i izborni predmeti koji će služiti kao smjernica za buduće zanimanje. Stižu novosti i za učenike prva tri razreda osnovnih škola.

"Od naredne godine u prvoj trijadi prije početka nastave nastavnici će biti obavezni da 15 minuta sa djecom iodrže vježbe, znači ne fizičko vaspitanje nego vježbe kooje će djecu relaksirati pred početak nastave i za to već pripremamo materijal u pisanoj i digitalnoj formi. Za to ćemo obučiti sve nastavnike razredne nastave da budu za to spremni", kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.

Načinom sprovođenja nastave na daljinu iz ministarstva prosvjete su zadovoljni. Kažu da upis učenika u srednje škole počinje sredinom juna, a da su zanimanja usklađena sa tržištem rada. Sve donosene promjene u školstvu biće uokvirene kroz izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjom vaspitanju.