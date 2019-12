Od Nove godine najniža plata 520 maraka

Najniža plata u Republici Srpskoj od Nove godine biće 520 maraka. Tako je odlučila Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici u ovoj godini.

Ova odluka donesena je nakon što Ekonomsko-socijalni savjet na prethodnim sjednicama nije uspio postići konsenzus o najnižoj plati, jer su poslodavci iznijeli stav da nisu u mogućnosti da daju platu veću od 500 marka, a predstavnici sindikata tražili su 550.

"Danas je Vlada donijela odluku da taj iznos bude u visini 520 maraka. Najniža plata u Republici Srpskoj, prethodna u ovoj godini bila je 450 maraka, znači za 70 maraka plata najniža u Republici Sepskoj će da bude veća u odnosu na ovu godinu", rekao je Duško Milunović, ministar rada i boračko invalidske zaštite RS.

"Donijeli smo set zakona o povećanju plata u javnom sektoru, došlo je do povećanja plata u realnom sektoru i ja se nadam da ćemo mi već u prvom kvartalu iduće godine imati prosječnu platu od 1.000 maraka. To je ono što je cilj, ja ni jednog momenta nisam rekao da će prosječna plata tad i tad biti, nego to je naš cilj i mi se krećemo ka tom cilju", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Unija udruženja poslodavaca i dalje smatra da najniža plata treba da bude 480 maraka, jer to kažu pokazuju ekonomski parametri - kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

"Mislim da psoldavci zbog ovakvih zahtejva sindikata i doluka neće u bućem vremenu uopšte ulaziti u razgovor sa socijalnim partnerima po pitanju najviših plata, nego ćemo tražiti da se donese pravilnik po kome se utvrđuje kolika je to najniža palta na osnovu rasta cijena, rasta plata i svega onoga što može uticati na najnižu platu", Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske.

Vlada Republike Srpske odobrila je sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 2.331.164 maraka za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 988 radnika iz 19 preduzeća u stečaju.

Vlada Republike Srpske saglasila se sa utroškom sredstava Ministarstva porodice, omladine i sporta u ovoj godine, od 410.000 maraka za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova.