Od 11. maja biće dozvoljen rad većine subjekata

Policijski čas u Republici Srpskoj, zbog Đurđevdana, biće na snazi sutra od 15 časova pa do pet ujutro sedmog maja.

Od prekosutra, policijski čas će, umjesto u 20, da počinje u 22 sata i trajaće do sledećeg dana u pet ujutro, saopšteno je nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Maske ostaju ali rukavice više ne moraju da se nose napolju.

"Već od sutra se ukida obaveza nošenja rukavica na javnim mjestima, odnosno, otvorenim površinama, to je preporuka struke da apsolutno ta mjera ne treba da bude na snazi s tim da ostaje obaveza nošenja rukavica u zatvorenim prostorima, a na otvorenom ptrostoru samo obaveza nošenja zaštitnih maski", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Licima starijima od 65 godina dozvoljeno je kretanje svim danima od sedam do 13 časova.

I dalje je zabranjen rad hotelima, hostelima, biskopima, pozorištima, dječijim igraonicama. Premijer je najavio odluku koju su mnogi čekali - otvaraju se, uz poštovanje svih propisanih mjera, između ostalih, i kafići i frizerski saloni, ali od idućeg ponedjeljka 11. maja.

"Da mogu početi sa svojim privrednim aktivnostima frizerski saloni, kozmetički saloni, auto škole, restorani, kafići, roštiljnice, privatne stomatološke ambulante, javni prevoz lica na područnim i republičkim autobuskim linijama, priređivači igara na sreću, teretane, fintes centri i predškolske ustanove", istakao je Višković.

Zaduženi su Ministarstvo trgovine i turizma da sa ugostiteljima i Ministarstvo privrede da sa Zanatsko-preduzetničkom komorom i Institutom za javno zdravstvo organizuju sastanke na kojima će biti pojašnjene procedure koje će definisati uslove za početak rada različitih subjekata.

"Na sve naše mjere saglasnost je dala struka. Nismo ništa uradili mimo struke. Tačno da je u prethodnih par dana bilo određeni skok broja oboljelih u odnosu kako smo to imali do sad, ali evo već po dananšnjem izvještaju vidite da je to išlo na dolje, što je dobro", naglasio je Višković.

Štab je donio odluku da 18 respiratora bude podijeljeno zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Odluka Štaba je i da u Đački dom u Doboju budu smještena lica koja su pozitivna na virus korona u dobojskoj regiji.