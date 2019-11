Od 1. januara krivična odgovornost za nepoštivanje odluka Narodne skupštine Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da će prijedlog izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima će biti uvedena odgovornost za nepoštovanje odluka Narodne skupštine Srpske narednih dana biti gotov, te vjerovatno stupiti na snagu od 1. januara.

"Zalagaću se za to. Poučeni svime što se dešava i što se dešavalo, svi moraju da se u vezi sa važnim pitanjima za Republiku vrate u Narodnu skupštinu ako hoće da imaju stav i djeluju na nivou BiH. Predstavnici Srpske u Sarajevu ne mogu glasati po svome. Birani su u Srpskoj i imaju odgovornost prema svojoj izbornoj bazi. Ako misle da nešto nije u interesu Srpske, onda neka traže stav republičkih institucija", rekao je Dodik za ATV.

Govoreći o stalnom skidanju Nacrta godišnjeg nacionalnog programa za članstvo u NATO sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara u tehničkom mandatu, Dodik je rekao da SDS ne smije da ide dalje od toga i da im je lakše da to skinu sa dnevnog reda nego da glasaju protiv i odbace to pitanje.

Dodik je istakao da je to pitanje bilo na dnevnom redu i prije posljednjih izbora, te da je tadašnji srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić tražio da to ne bude tada razmatrano jer bi Dodik mogao da iskoristi da ih napada, pa da izgube izbore, te rekao da će to oni završiti poslije, a ako ne stignu, da to stave Dodiku u ruke.

"To je tipično Ivanićevo ponašanje. Onda je glasao za Strategiju spoljnih poslova u kojoj je u suštini prihvaćen put ka NATO-u. Zato oni to stalno skidaju sa dnevnog reda", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, taj dokument nije predložio niko od ovlaštenih predlagača i takav slučaj je bio i na sjednici Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da bi volio bih da su to stavili na dnevni red, ali da su članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik DŽaferović to skinuli jer su znali da će on glasati protiv i posegnuti za vitalnim nacionalnim interesom.

"Vidjelo se da ja to mogu i hoću, te da neću oklijevati da posegnem za vitalnim nacionalnim interesom ako je nešto u interesu Srpske. Za svakog, osim SDS-a i PDP-a, važno se vraćati u Narodnu skupštinu Republike Srpske koja je mjesto za donošenje konačne i obavezujuće odluke za sve. To je garancija da niko ne može da bude preglasan", kaže Dodik.

Mjesec i po dana nakon što je posegao za vitalnim entitetskim interesom u vezi sa Pelješkim mostom, podsjetio je Dodik, Srpska je dobila saglasnost Hrvatske za početak izgradnje mosta na Savi kod Gradiške, što je Republici Srpskoj potrebno i što je njen interes.

Neustavnog djelovanja predstavnika Srpske u Sarajevu i nekoordinacije sa Srpskom, istakao je Dodik, ima i u vezi sa migrantskom krizom.

"Naši ljudi su pokušali da disciplinuju Srpsku i da joj nametnu migrantske centre. Cijela Republika je rekla da ne želi te centre, a kadar iz Srpske u Savjetu ministara je to stalno vraćao na dnevni red. Republika Srpska ne želi da vidi vojsku na granici sa Srbijom, ali oni u Savjetu ministara glasaju za to da treba da se izvede vojska na granicu. U Ustavu piše da bezbjednosne snage jednog entiteta ne mogu da pređu na teritoriju drugog bez saglasnosti tog entiteta, a oni zagovaraju i tu priču i ruše Ustav. To ovima u Sarajevu odgovara", upozorio je Dodik.

On je podsjetio da ponuda Srpske da bude pojačana brojnost njene policije na granici nije prihvaćena i ostao je zahtjev za izvođenje vojske ili da policija iz Federacije BiH bude raspoređena na teritoriji Republike Srpske.

"Zato smo došli do toga da je granica porozna, spekulanti prihvataju migrante i za novac ih transportuju iz Srbije u BiH. To je plod politike Šarovića i ljudi oko njega, a ne SDS-a koji je državotvorna partija u kojem ima odličnih ljudi koji su očajni zbog te situacije", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, iza toga stoje samo oni koji imaju direktnu korist od toga što radi Šarović, a patriota i član SDS-a sigurno nije za tu politiku jer ona urušava osnovne ideje SDS-a iz vremena kada je bio opštenarodni pokret.

"To uništava Šarović, koji je doveden na mjesto predsjednika SDS-a da bi mogao ovo da radi jer se to od njega očekuje. NJegovo puštanje iz zatvora skupo košta Srpsku", naglasio je Dodik.

Komentarišući stavove Savjeta za sprovođenje mira u BiH o zaključcima posebne sjednice Narodne skupštine i mogućnostima stranog intervencionizma u vezi sa tim, Dodik je rekao da sa njihove strane može doći do političkog pritiska ili izbjegavanja na sastancima.

"Oni nama, koji se ne uplićemo u njihove stvari, govore šta mi treba da radimo. Kada kažemo da to nije u našem interesu, prave čitav sistem kazni, ljutnje ili preduzimanja nekih mjera. To je sada oslabilo i indikativno je da Bošnjaci pozivaju visokog predstavnika da djeluje. Neka proba da koristi bonska ovlašćenja, pa da vidimo šta će uraditi. Ko je spreman da prihvati to što on kaže? Šta, da on kaže smjenjujem Milorada Dodika, a šta ako ja neću? I da vidimo kuda ćemo izaći", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, niko, pa ni Ustavni sud BiH, ne može politički odlučivati i određivati da li je 9. januar Dan Republike, jer Srpska u tom pogledu jedinstveno djeluje.

"Naravno da ćemo slaviti Dan Republike - 9. januar. Nikoga time ne vrijeđamo, ali na političke odluke se mora odgovoriti politički. Nemoguće je da u Ustavnom sudu sjedi Makedonka i presuđuje da 9. januar, zato što je i vjerski dan, ne može biti Dan Republike, a kod nje je Ilindan državni praznik. Kako to objasniti nego politikom", kaže Dodik.

Govoreći o radu Predsjedništva BiH, Dodik je istakao da su rješavali mnoga pitanja tehničke prirode, ali da o ključnim temama nema razgovora.

"Dokaz za to kakva je BiH država jeste da 11 mjeseci nema budžeta zajedničkih institucija i neće ga biti ni iduće godine ako se ovako nastavi. Ovdje su stranci svjesno ostavili mogućnost privremenog finansiranja koje može da traje deset godina. BiH jeste privremena stvar i njoj odgovara termin privremeno finansiranje", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna i da će takva i ostati.

"Naša glavna politika je politika povećanja. SNSD je prije mjesec i po dana saopštio javnosti na koji način će ići povećanja plata od pet do 20 odsto s ciljem da budu povećane najniže zarade. Moraju i radnici u realnom sektoru dobijati veće plate. Odbićemo svaki prigovor poslovne zajednice da im odoše ljudi. Neka ih plate, pa neće odlaziti. Mi ćemo učiniti sve da omogućimo da dio toga padne na teret države, ali će i poslovni ljudi morati da žrtvuju dio svoje dobiti da bi pojačali standard stanovništva", poručio je Dodik.

On je istakao da Srpska naredne godine neće imati privredni rast od pet odsto koji bi svi voljeli, već između dva i tri odsto jer ni spoljne okolnosti nisu pozitivne, s obzirom na to da je moguća recesija u Evropi što utiče na izvozno orijentisanu domaću industriju.