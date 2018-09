Očekuju maksimalnu kaznu za Nasera Orića

Članovi srebreničke Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civile pratiće obnovljeni proces pred Sudom BiH protiv komandanta takozvane Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i spremni su da pruže pomoć, te očekuju maksimalnu kaznu za zločine koje je lično počinio i naredio.



Predsjednik Organizacije Branislav Vasiljević kaže da, znajući za pristrasnost i dvostruke aršine koje Sud BiH primjenjuje prema Srbima u odnosu na Bošnjake i Hrvate, porodice nestalih i poginulih neće iznenaditi da i Oriću bude izrečena presuda poput one sramno blage određene Mensuru Đakiću koji je dobio dvije godine zatvora za zločin nad Srbima u Bukviku kod Brčkog.



Vasiljević je rekao Srni da pristrasnost Suda BiH potvrđuje i činjenica da se optuženim Bošnjacima dozvoljava da se brane sa slobode, dok Srbi ostaju u zatvoru do izricanja drugostepene presude.

"Iritira nas takav odnos Suda BiH. Sumnjamo da i novo suđenje Oriću opet neće biti obična farsa kao i izricanje presude njegovom saborcu u takozvanoj Armiji BiH Izetu Arifoviću, koji je osuđen na svega deset godina zatvora za višestruka svirepa ubistva srpskih zarobljenika, dok je njegov saučesnik Suad Smajlović osuđen na samo 14 mjeseci zatvora", kaže Vasiljević.

On napominje da je apsurdno što je Arifović pušten na slobodu do izricanja drugostepene presude, mada je to postalo uobičajeno kada je riječ o suđenju Bošnjacima, dok se Srbi i za blaže optužbe redovno zadržavaju u zatvoru do potvrđivanja presuda ili njihovog eventualnog ukidanja, što se vrlo rijetko događa.

"Jedino ćemo ponovo biti povrijeđeni i osjetiti nepravdu i nemoć pred pravosudnom tendencioznošću i pristrasnošću koja rezultira potpunim gubljenjem vjere u rad pravosuđa i institucija BiH u cjelini", poručio je Vasiljević.

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH juče je počelo obnovljeno suđenje komandantu takozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću, koji su prvostepenom presudom oslobođeni optužbe za zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine.

Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba - Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.