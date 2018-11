Obuka za poslanike novog saziva

Šta ih čeka, kakva su im prava, ali i obaveze danas su čuli i poslanici novog saziva u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Da bi i oni koji su prvi put osvojili poslaničke mandate bili spremni za naredna zasjedanja, prikazane su im prezentacije i podijeljeni vodiči sa osnovnim informacijama o radu parlamenta. Bilo je riječi i o javnosti rada Skupštine, što im je objasnio generalni sekretar, ali i rukovodioci skupštinskih odjeljenja.

"Danas je bila prilika da narodne poslanike upoznamo, u skladu sa predviđenim vremenom, o odnosu na prava i dužnosti narodnih poslanika, najznačajnije odredbe koje se odnose na Poslovnik o radu NS RS, onaj dio koji se posebno odnosi na rad radnih tijela, čime smo htjeli naglasiti da narodni poslanici rade i mimo plenarnog saziva i u radnim tijelima", istakao je Marko Aćić, generalni sekretar NS RS.

Poslanik Ujedinjene Srpske Milan Petković kaže da je, bez obzira na znanja i profesiju novih poslanika, bitno i da se upoznaju sa skupštinskim radom. Nada se i da će nova saznanja svi poslanici i primijenjivati na što bolji način.

"Saznali smo i koja su to prava narodnih poslanika, ali i ono što je mnogo bitnije, koje su to obaveze narodnih poslanika, na koji način zasijeda i radi Narodna skupština u svom plenarnom zasijedanju, ali isto tako koji su to odbori i komisije i koja su to radna tijela koja postoje i rade u Narodnoj skupštini Republike Srpske", naglasio je Milan Petković, poslanik u NS RS.

Služba Narodne skupštien Republike Srpske seminare za nove poslanike realizovala je i u ranijim sazivima parlamenta. Današnjem seminaru prisustvovalo je oko 30 poslanika.