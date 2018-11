Obren Petrović traži ostavku Vukote Govedarice

Najoštrije osuđujemo samovolju predsjednika SDS-a Vukote Govedarice zbog isključenja visokih finkcinera i Obrena Petrovića iz SDS-a. Tražimo njegovu smjenu i zakazivanje vanredne Skupštine SDS-a Srpske. Tako je dobojski SDS odgovorio na potez Govedarice, kojim je prvi čovjek Doboja izbrisan iz članstva SDS-a.

„Treći zaključak SDS Doboj je da ne prihvatamo smjenu predsjednika GO SDS Doboj Obrena Petrovića, te mu dajemo punu podršku, i svim izabranim nosiocima mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, da u skladu sa zaključcima Skupštine GO SDS Doboj budu dio vlasti,“ rekao je Danijel Jošić, zamjenik predsjednika GO SDS Doboj.

Gradski odbor, stav u tri zaključka, donio je jednoglasno. Sjednici je prisustvovao i prvi čovjek grada. Kaže da je posjeta predsjednika Srpske Milorada Dodika, i to što mu je čestitao nakon izbora, razlog njegovog isključenja.

„Poslije jedno tri dana došao je predsjednik Govedarica kod mene. Ja sam njemu rekao čovječe stranka je u teškoj situaciji, na nivou Republike Srpske radi ako možeš da se borimo vezano za konsolidaciju stranke, daj da se razgovara sa svim političkim faktorima, a on je apriori sve radio da se ni sa jednom političkom ličnosti ne razgovara,“ rekao je Obren Petrović, gradonačelnik Doboja.

Neko želi da uništi SDS, kaže Petrović. Ako se SDS okrene razgovoru, a Govedarica podnese ostavku, Petrović će se, kaže, vratiti u stranku.

O osnivanju nove ili prelasku u drugu, kaže nije vrijeme da govori.

"Ako je najbitinija stvar u koju ću ja partiju, ali i to je za mene bitna stvar, jel moguće da SNSD želi da ja budem ili predsjednik čak SNSD-a, a SDS koji pobjeđuje ne želi, jel vi vidite pesrpektivu SDS-a, il vidite perspektivu SNSD-a,“ kaže Petrović.

Jedini smo odbor SDS-a koji je pobijedio na sva četiri nivoa vlasti u Srspkoj, ponavlja dobojski SDS. Zato je isključenje Petrovića za njih neshvatljivo, a potez pokazuje da SDS više nije demokratska stranka.