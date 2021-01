Obradović: Kada ste lagali? Onda kada ste vrijeđali ili danas kada se smijete?

Na funkciji - sve štima. Bez funkcije, trebaju promjene. Promjene koje bi opet omogućile funkciju. Tako Borivoj Obradović, bivši DNS-ovac, vidi zajedničku izjavu Mirka Šarovića, Branislava Borenovića i Nenada Nešića koji su, kažu, odlučni da donesu promjene u Republici Srpskoj.

Danas Obradović građanima poručuje da od ovakvog saveza SDS-a, PDP-a i DNS-a ne očekuju ništa, u šta se i sam uvjerio.

“Šta hoće gospodin Nešić je jasno, on se bori samo za svoju fotelju i kada je ostao bez one direktorske žrtvovao je i svoju stranku i ljude. Što se tiče druge dvojice sa sastanka, malo je komplikovanija priča, jer su njihove stranke tražile i Nešićevo hapšenje i danima pričali o tome koliko je novca ukrao da može da ga šutira. Ne znam samo da li su ga to pitali prije dogovora, a znam samo da su prije nekoliko mjeseci istom tom Nešiću poručili da nije promjena i da predstavlja sve ono protiv čega su se oni borili.“