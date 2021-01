Obradović: Kada ste lagali, onda kada ste vrijeđali ili danas kada se smijete?

Nakon sastanka delegacija SDS, PDP i DNS u Bijeljini, predvođenih predsjednicima stranaka, javnosti je proslijeđena zajednička izjava u kojoj kažu da su odlučni da donesu promjene u Republici Srpskoj.



Borivoje Obradović, koje je nedavno napustio DNS i pristupio SNSD-u rekao je da od ovog saveza građani Republike Srpske mogu da očekuju - ništa.

"Mislim da je Nešić danas uspio u životu, slikao se sa Borenovićem i Šarovićem, a šta će ljudi u Republici Srpskoj imati od toga - ništa. Šta hoće gospodin Nešić je jasno, on se bori samo za svoju fotelju i kada je ostao bez one direktorske žrtvovao je i svoju stranku u ljude. Što se tiče druge dvojice sa današnjeg sastanka malo je komplikovanija priča jer su njihove stranke tražile i Nešićevo hapšenje i danima pričali o tome koliko je novca ukrao da može da ga šutira. Ne znam samo da li su ga to pitali prije dogovora, a znam samo da su prije nekoliko mjeseci istom tom Nešiću poručili da nije promjena i da predstavlja sve ono protiv čega su se oni borili. Na najeve saradnje odgovori su bili da od pružene ruke Nenada Nešića mogu samo uprljati svoje ne samo ruke nego i obraz. I zbog toga mislim da svi zjedno zaslužujete odgovor na dva pitanja: "Kada ste lagali, onda kada ste vrijeđali ili danas kada se smijete"? i "Ko je kum tog neprincipijelnog saveza zasnovanog na mržnji i pohlepi? Da li je to neko iz političkog Sarajeva o čemu se šapuće po kafanama, da li opozicionari iz Srbije koji diktiraju Nešiću šta da govori u medijima ili strani centri moći koji bi da prekrajaju Dejtonski sporazum, a na koji se svi zajedno pozivate", zapitao se Borivoje Obradović.