Obrađena 64 biračka mjesta, protiv opoziva 64,32 odsto birača

Protiv opoziva načelnika Teslića glasalo je 64,32 odsto birača, podaci su sa 64 obrađena glasačka mjesta. Sporno je prebrojavanje glasova na još četiri. Čekaju se i glasovi iz inostranstva.



Zvaničnih rezultata još nema. Komisija za sprovođenje postupka opoziva uzda se u pomoć Republičke izborne komisije. Odluku RIK-u, ipak, danas nisu mogli protokolisati u Opštinskoj upravi, rekli su nam u telefonskom razgovoru. To im je, tvrde, zabranio načelnik Teslića. Pod pritiskom su, kažu, sinoć od deset časova kada se ispred zgrade Komisije okupio veći broj aktivista SDS-a. Sve to obezbjeđivao je kordon policije. Stigla je i specijalna jedinica.

"Ja sam samo došao i rekao ovo ne možete protokolisati, napustite ovaj prostor. Kad donesete pravi zahtjev moćete ga protokolisati. To je sve. Odgovaraćete krivično jer ste napravili niz krivičnih djela", istakao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić (SDS).

Želimo da spriječimo krađu glasova, poručili su SDS-ovci okupljeni ispred zgrade Komisije. Miličević koji je i sam išao da se uvjeri kako se broje glasovi, kažu, ostaje načelnik Teslića. Lokalnom SNSD-u nije jasno zbog čega je SDS, ako je siguran u pobjedu, stvorio vanrednu situaciju u Tesliću.

"Nećemo im dozvoliti da izađu iz ove zgrade, samo sa rezultatima koji su realni. Dignućemo u zrak sve, nema odstupanja", istakao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić (SDS).

"Tamo su ljudi, to su ljudski životi koji se ne dižu u vazduh, tu se radi o ljudima, o nečijoj djeci, ne o predmetima od drveta i gume. To je nekorektno", naglasio je Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić.

Nepravilnosti je bilo, ali od SDS-a, tvrdi koalicija koja je pokrenula opoziv.

"Zabilježen je niz incidenata i nemilih događaja koji nisu bili potrebni. Izbori su praznik demokratije, ali znamo da to juče nije bilo tako", istakao je Marinko Đukić, predsjednik OO DEMOS-a Teslić.

"To je počelo na Buletiću oko 17 časova, nakon toga se ide sa jednim jako dobrim izbornim rezultatom, a onda ulazi 50 ljudi u referendumsku Komisiju, nasilno, tamo se otvaraju vreće, gaze, prijeti se, hvataju se ljudi za prsa", naglasio je Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić.

Zvanične rezultate, kažu, još nemaju. Spremni su da prihvate odluke institucija sistema kakve god one bile, poručili su nakon sastanka.

"Nadam se daćemo u što skorije vrijeme imati rezultate od relevantnih institucija, a ono sljedeće što slijedi jeste skupštinski kolegij i zakazivanje sjednice Skupštine u što skorijem periodu", istakao je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine opštine Teslić.

Na pet glasačkih mjesta došlo je do ometanja procesa glasanja i to su prijavili predsjednici glasačkih mjesta i posmatrači, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj. U noći referenduma kažu obezbjeđivali su zgradu u kojoj je smještena Komisija ispred koje se okupilo od 150 do 200 ljudi. Apelovali su na građane Teslića da se ponašaju mirno i dostojanstveno.