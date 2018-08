Obilježeno 26 godina od odbrane Gradiške

U spomen-kompleksu u Bok Jankovcu danas je služen parastos i položeni su vijenci povodom 26 godina od odbrane Gradiške i Republike Srpske od agresije hrvatske vojske, kada je život izgubilo 16 srpskih boraca.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je položila vijenac na spomenik u Bok Jankovcu, rekla je da je važno da se predstavnici republičkih i lokalnih institucija, boračkih organizacija i drugih udruženja okupljaju na ovakvim događajima i obilježavaju značajne datume, pokazujući da je "naš najvažniji politički i moralni cilj jaka Srpska".

"Jako sam zadovoljna što je Vlada prije nekoliko godina izradila kalendar važnih datuma, a najvažnije je da smo zajedno i da pokažemo duboko poštovanje ovim borcima koji su za Gradišku, Srpsku i braneći našu slobodu dali svoje živote i dijelove tijela. Nastavićemo da kao Vlada obilježavamo ovako važne datume", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je dodala da se svaki put kada se obilježavaju ovakvi događaji i kada je velika tuga zbog smrti ljudi koji su dali živote, mora slaviti i život Srpske.

"Ta spona definitivno uvijek postoji", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je nedavno u Bok Jankovcu posjetila nasip koji se gradi zbog zaštite od poplava.

"U tom smislu važno je što gradimo Srpsku. Važno je da ne odstupamo od ideala na kojima počiva Srpska, kao i da ispunjavamo sve što smo obećali, a to je praviti, jačati i graditi Srpsku bilo da smo na nivou republičkih institucija, lokalnih zajednica ili obavljamo važne funkcije u Sarajevu. To mora biti zajednički zadatak", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je danas poslala poruku da Srpsku treba braniti, čuvati, činiti institucionalno jakom i pod hitno osloboditi političke mržnje koja je blokira, koči, vuče unazad i ne donosi joj ništa dobro.

"Bez obzira na politička opredjeljenja, kada su u pitanju vitalne stvari za Srpsku, njene institucije i građane, onda to nema političkih boja i moraju svi da budu ista politička partija, a to je Srpska. Nažalost, to ne viđamo, ali vjerujem da ćemo izgraditi takav odnos u budućnosti i da su ljudi svjesni obaveze koju imaju prema Republici. A, ne da kada obavljaju neke funkcije zaborave kakva je njihova obaveza ili koja je vrijednost Srpske", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je Vlada svake godine izdvajala više od 250 miliona KM za boračke kategorije, te da je u prethodnom periodu uvedeno 11 novih prava koja nisu postojala.

Vlada Srpske je putem Programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije od 1999. do 2018. godine u opštini Gradiška zbrinula 232 porodice, od čega izgradnjom stanova njih 109. Nepovratna novčana sredstva dobile su 123 porodice, a ukupna ulaganja za ove porodice iznose 4.051.282 KM, dok nema stambeno nezbrinutih iz ove kategorije.

Putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalida u opštini Gradiška od 2006. do 2018. godine zaposlena su 63 invalida, što je Fond finansirao sa 171.846 KM.

Za jednokratne novčane pomoći za liječenje, socijalno ugrožena lica i banjske rehabilitacije za period 2011-2018. godina utrošeno je 90.350 KM, a Vlada je za izgradnju spomen-obilježja u opštini iz budžeta izdvojila 28.000 KM.

Vijence i cvijeće na spomen-obilježje u Bok Jankovcu položili su izaslanik predsjednika Srpske Radovan Kovačević, delegacija Vlade Srpske predvođena premijerom Željkom Cvijanović, delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, Boračke organizacije Srpske, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, opštine Gradiška, udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici političkih partija, porodice poginulih boraca u Gradišci 8. avgusta 1992. godine i drugi.

Pripadnici jedinice Hrvatske vojske "Berbir bojna" u ranim jutarnjim časovima prešli su rijeku Savu 8. avgusta 1992. godine u mjestu Bokovi i napali srpske odbrambene položaje.

Nakon žestokog okršaja i snažnog otpora napad je odbijen uz 16 žrtava na srpskoj strani.