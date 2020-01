Obilježen Dan Republike Srpske u Belgiji

Predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović, u Antverpenu je dočekana aplauzom.

Intonirane su himne Srpske i Srbije i osveštan slavski kolač. Sala dupke puna. Stigli su Srbi iz Antverpena, Brisela, Liježa i drugih gradova, brojne zvanice, predstavnici nekoliko zemalja.

Sa prvog obilježavanja Dana Republike u Belgiji, u kojoj Srpska godinama ima predstavništvo, poslate su poruke o opstanku i patriotizmu.

"Razna osporavanja, pritisci koje smo trpjeli, nastojanja da se uništimo finansijski, da se razvlastimo politički, da izgubimo nadležnosti koje nam je ustav dao, nastojanja da se utopimo u nešto drugo što ne postoji,...Mnogo toga je bilo ali vitalnost naše Republike jer uvijek pobjeđivala i kažem da je to zato što imamo institucije koje vode računa o tome, imamo naše divne ljude, građane, one koji žive u Republici Srpskoj ali i one koji žive izvan Republike Srpske, koji ne daju da se nešto takvo desi, koji čuvaju Republiku u srcu", kaže predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Proslavi u Belgiji prisustvovao je i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Za Zlatana Klokića nema dileme, građani u inostranstvu žele da imaju veze sa svojom republikom a i ona s njima. Klokić se posebno zahvalio svima u rasejanju koji su dali doprinos u očuvanju devetog januara.

"Vi ste to uradili na referendumu 2016. i mi smo vam na tome zahvalni. Pravo da volimo našu republiku niko nije mogao, niti će moći da nam ospori ni juče, ni danas ni u budućnosti. Ubjeđen sam da će Republika Srpska zajedno s vama, i svim ljudima koji je vole, raditi i graditi se i postajati sve bolja, jača i snažnija.", kaže ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske, Zlatan Klokić.

Prvo obilježavanje dana Republike Srpske u Belgiji organizovalo je Predstavništvo u Briselu.

"Dan koji nam mnogi osporavaju ali nije samo da osporavaju dan već i cijelu Republiku Srpsku samo neće to javno da kažu. Ali ne treba s tim da se opterećujemo. Neka oni žive s tim. Mi radimo svoj posao, obilježavamo, slavimo i volimo Republiku Srpsku", kaže Mario Đuragić, šef Predstavništva Republike Srpske u Briselu

Osim Belgije, Dan Republike, po prvi put, trebalo bi da bude obilježen i u Grčkoj. Sve će organizovati Predstavništvo u Solunu.

Osim Soluna Dan Republike Srpske, već tradicionalno, biće obilježen u predstavništvima u Štutgartu, Beču i Beogradu.