Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve holokausta 26. aprila u Donjoj Gradini

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će obilježavanje Dana sjećanje na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu biti održano 26. aprila u Donjoj Gradini.

Cvijanovićeva je najavila da će ovaj datum biti obilježen na sasvim drugačiji način nego što je to bilo do sada zbog pandemije virusa korona.

"Na to nas je natjerala pandemija. Podrazumijevaće da se polože vijenci, da dođu zvaničnici kao što su to radili svake godine, a masovnijih okupljanja neće biti.Mi ćemo svakako punu pažnju posvetiti tom danu i svemu onome što on znači u našoj istoriji. Prenijećemo sve važne poruke, ali neće biti svih elemenata uobičajenog protokola s obzirim na novonastalu situaciju", pojasnila je Cvijanovićeva za "Sputnjik".

Na pitanje da prokomentariše nedavnu izjavu načelnika opštine Drvar Dušice Runić da izgradnja migrantskog centra kod Bihaća predstavlja novi udarac na srpski narod u Federaciji BiH, Cvijanovićeva je rekla da se slaže sa tom konstatacijom.

"Kada vam treba određena podrška za Srbe povratnike u Federaciju onda prođu godine, pa i decenije prije nego što se počne bilo šta raditi, ili pak sve ostane netaknuto. Koliko su se borili povratnici da obezbijede minimalne uslove za život počevši od komunalnih uslova, a da ne govorim o tome koliko su nezastupljeni u političkoj sferi ili u okviru zapošljavanja u javnom sektoru.

A onda preko noći, u vrijeme ovakve pandemije, kada je sva pažnja usmjerena u neku drugu stranu, moguće je da se smjeste svi migranti i to u blizini srpskih naselja", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su vlasti Republike Srpske reagovale na planove te vrste mjesecima unazad.

"Ja podržavam naše ljude koji su povratnici i koji su ostali da žive u federaciji u tim mjestima koji su po pravilu predominantno srpska mjesta, smatram da su oni sa punim pravom reagovali i ranije kada su izražavali svoja neslaganja, a pogotovu sad kada se nešto tako realizuje", rekla je predsjednik Srpske.