Obilježavanje 23 godine od egzodusa Srba iz Srpske Krajine FOTO

Parastosom u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu počelo je obilježavanje 23 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine tokom akcije hrvatskih snaga "Oluja" 1995. godine.

Direktor "Veritasa" Savo Štrbac rekao je da se i dalje traži 777 žrtava akcije "Oluja".

"Prema podacima `Veritasa`, stradalo je 1.861 lice, ali taj spisak nije konačan. Proteklu godinu dana tom spisku dodali smo tri lica", rekao je Štrbac u Novom Gradu.

On je naveo da je akcija "Oluja" karakteristična i po tome što je stradalo više od 65 odsto civilnih žrtava, dok je u prosjeku u proteklom ratu to bilo 30 odsto.

Štrbac je istakao da je "Veritas", u saradnji sa partnerskim organizacijama u Hrvatskoj, pokrenuo postupak da zločini u "Oluji" budu procesuirani pred Evropskim sudom pravde, za šta je u toku prikupljanje materijala.

"Nadamo se da će iduće godine imati bolje podatke", naveo je on.

Štrbac je istakao da je na cesti od Gline do Dvora stradalo gotvo 200 civila i da za to niko nije odgovarao.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da su događanja u avgustu 1995. godine među najtragičnijim u novijoj srpskoj istoriji, sa posljedicama koje se osjećaju i danas.

"Srbi su sa širokog područja u Hrvatskoj napustili svoja ognjišta i lutaju Republikom Srpskoj, Srbijom i drugim zemljama. Žalosno je što nema naznaka da bi se bar dio njih mogao vratiti svojim kućama", rekao je Drljača.

On je naveo da je tih dana avgusta 1995. godine Novi Grad pomogao koliko je mogao nesrećnim ljudima koji su bježali iz Republike Srpske Krajine.

Nakon parstosa, uz ulicu koja vodi od Hrama do mosta na rijeci Uni, na graničnom prelazu upaljene su svijeće, a sa mosta je spušteno cvijeće u Unu. U avgustu 1995. godine ovaj "most spasa" prešlo je 100.000 protjeranih Srba iz Republike Srpske Krajine, uglavnom sa područja Banije, Korduna i Like.

Delegacije će potom položiti vijence kod spomen-obilježja civilnim žrtvama u naselju Tunjica kod Novog Grada, gdje je Hrvatska vojska u septembru 1995. godine prešla ne teritoriju Republike Srpske. Za dva dana ofanzive ubijeno je 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a, a ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

U Hramu Svetog Save u Svodni u 11.30 časova biće služen parastos, a u 12.00 časova biće položeni vijenci kod spomen-krsta koji je 2012. godine podigao "Veritas" za šest civila stradalih u izbjegličkoj koloni koju je gađala hrvatska vojska.

Prema podacima Komesarijata za izbjeglice Srbije, u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" protjerano je 250.000 krajiških Srba, 1.856 je ubijeno, a 836 vode se kao nestali.

Akcija je počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom na područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Obilježavanje 23 godine od egzodusa organizuju Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas" i opština Novi Grad.