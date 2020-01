Obavljene konsultacije o realizaciji strateških projekata Srpske

Lider SNSD Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je Izvršni komitet partije obavio konsultacije sa rukovodstvom preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” u vezi sa izgradnjom auto-puteva, te najavio da će razgovarati i sa čelnicima “Puteva”, “Gas-resa” i “Elektroprivrede” o realizaciji strateških projekata.

– Želimo da utvrdimo prioritete u vezi sa izgradnjom auto-puteva i nastavimo razgovore o modernizaciji magistralnih i regionalnih puteva, izgradnji gasovoda koji smo planirali našim investicionim aktivnostima i realizaciji projekata u okviru `Elektroprivrede` – istakao je Dodik.

On je ponovio da vlast u Srpskoj funkcioniše, a da je na nivou BiH mnogo zastoja.

– Vlast u Republici Srpskoj je prošle godine funkcionisala dobro, uspjeli smo da bude konstituisana vlast na nivou BiH, ali se uvijek nešto uslovljava i nema suštinskih odluka koje bi mogle da pomaknu stvari sa mrtve tačke – rekao je novinarima Dodik, nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD.

On je istakao da su razmatrali i stanje u Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici kako bi bili sačinjeni planovi za ispunjavanje osnovnih javnih obaveza i lokalne izbore.

Dodik je rekao da je razmatrana i kadrovska politika unutar SNSD, jer se želi na novi način pristupiti upravljanju ljudskim resursima.

Prema njegovim riječima, SNSD je u prošloj strukturi vlasti na republičkom nivou učestvovao sa 75 odsto, a sada je to zbog učešća većeg broja koalicionih partnera smanjeno na 58 odsto.

– Morali smo da napustimo značajan broj tih mjesta. Želimo da na novi način priđemo upravljanju kadrovskim resursima u okviru SNSD i iduće sedmice ćemo početi razgovore o izradi pravilnika koji će jasno definisati sve nivoe i pozicije, te kako se rješavaju konflikti između koalicionih partnera ili lokalne organizacije i republičkog nivoa. Mnogi ljudi smatraju da je potrebna veća koordinacija i želimo da modernizujemo ovaj proces – naglasio je Dodik.

On je dodao da žele modernizovati upravljanje cjelokupnim društvom, a prvi cilj u ovom procesu jeste reforma obrazovanja.

– U naredna dva mjeseca ćemo na svim nivoima obaviti raspravu o tome kako efikasnije upravljati resursima Srpske i pokušati napraviti našu strategiju u vezi sa tim. U tom procesu je neophodna reforma obrazovanja jer smo vidjeli da značajan broj ljudi koji dolaze sa diplomama i javnih i privatnih fakulteta ne polučuju kvalitet koji je potreban za adekvatno i pravilno upravljanje resursima koji su im dodijeljeni – pojasnio je Dodik.

Na republičkom nivou, dodao je on, neophodno je riješiti i pitanje stranačkih imenovanja, koje je do sada bilo nekritičko od svih političkih partija koje su učestvovale u kreiranju kadrovskih rješenja.

– Obično je predlagan kadar koji je lojalan partiji, a nema dovoljno kvaliteta i to je dovelo do niza zastoja i nekvalitetnog i nekompetentnog odlučivanja na nekim nivoima. To nije havarija, ali jeste proces koji primjećujemo i želimo da ga zaustavimo – poručio je Dodik.