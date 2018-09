OBA prisluškuje vrh Srbije i Republike Srpske

Obavještajno-bezbjednosnu agencija BiH treba ukinuti jer nanosi štetu srpskom narodu i rukovodstvu, kaže Milorad Dodik.



Predsjednik Republike Srpske tvrdi da ima dokumentaciju koja dokazuje da OBA prisluškuje sam vrh Srbije i Republike Srpske. Ubrzo će ih, kaže pokazati javnosti.

"Poslije ovog što vidimo, da oni glavne tačke svog rada, ili nerada postavljaju mene, Vučića, rukovodstvo Republike Srpske i srpski narod i da je to njima glavni problem. Što mi to plaćamo, pa nismo tolike budale da to nastavimo plaćati. Mi ćemo morati da sjednemo.. sigurno će se sve promijeniti", istakao je Milorad dodik, predsjednik Republike Srpske.

Srpska može da izađe iz sporazuma o osnivanju Obavještajno-bezbjednosne agencije i da formira svoju agenciju, kaže Milorad Dodik. To što OBA doslovno radi šta hoće ne čudi stručnjake za bezbjednost. Država sistemski ne funkcioniše, ali ipak ne može neko tek tako da se prisluškuje, kaže Dragomir Jovičić.

"Ne možete nikoga prisluškivati, pratiti bez utvrđene zakosnke procedure. A pogotovo ne možete takvog nosioca političke funkcije, predsjednika Republike Srpske. Morate imati ozbiljne razloge i mora biti ispoštovana procedura od strane nadležnih organa kad nekog stavite, kako se to kaže, policijski pod mjere", istakao je Dragomir Jovičić, stručnjak za bezbjednost.

Predsjednik Republike Srpske tvrdi da ga OBA prisluškuje već godinu i po. To se i prije dešavalo, kaže premijerka Republike Srpske. Prisluškivanje se i tada radilo na nezakonit način, tvrdi Željka Cvijanović.

"Prisluškuju, da naravno. Imamo takve informacije, dobijamo i mi informacije iz vrlo relevantnih izvora. Znamo kako se to dešavalo i kad je u pitanju Srbija, funkcionere Srbije i kad su bili u pitanju i funkcioneri Republike Srpske. U jednom periodu je negdje 70 ljudi bilo na intenzivnom slušanju i svi su, interesenatno, bili iz istog političkog bloka", istakla je Željka Cvijanović, premijer Republike Srpkse.

Na meti britanskih i BiH obavještajaca našao se i predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić prisluškivan je preko kontakta sa Miloradom Dodikom, pišu "Večernje novosti". O svemu je svojevremeno bio obaviješten i srpski član Predsjendištva BiH. Mladen Ivanić tada je rekao da nema nikakvih saznanja o prisluškivanju.