OBA kontinuirano prisluškuje sve ličnosti koje dolaze iz Srbije u Srpsku

Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH /OBA/ u kontinuitetu prisluškuje ne samo političare, nego i sve ličnosti koje dolaze iz Srbije u Banjaluku, što je van zakona, a intenzitet samo malo pojačaju pred izbore i neke političke događaje, ocijenio je za Srnu vojni analitičar Miroslav Lazanski.

"Već godinu i po dana se zna da prisluškuju, čak se zna i koga. Ne samo političare, prisluškuju i novinare i sve ličnosti koje dolaze iz Srbije u Banjaluku. Sve ih prisluškuju", rekao je Lazanski.

On je ocijenio da je to "van pameti i van zakona", jer ne postoji zakonska odluka za to.



"Za takvu vrstu aktivnosti prisluškivanja OBA mora da ima odluku najviših tela, inače se radi poluilegalno. A to da Englezi pomažu u prisluškivanju, to je opšte poznata stvar, nije ništa novo", rekao je Lazanski.